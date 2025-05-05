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百億美元蒸發！不敗教主曝「台幣升值仍有1好處」：阿兵哥加菜

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲新台幣匯率今（5）日再度暴力升值。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

新台幣今（5）日再度強勢升值，新台幣匯率驚見2字頭，震撼外匯市場，「不敗教主」陳重銘表示，對仰賴出口的台灣經濟來說，等於是「賺進來的錢縮水了」，不只企業，政府、壽險業也成了苦主，不過台幣升值也有好處，就是進口便宜，「阿兵哥、學校營養午餐，應該有喝不完的豆漿，吃不完的豬肉了」。

「不敗教主-陳重銘」在臉書粉專發文，台幣從4月起急速升值讓人傻眼，台灣企業是外銷為主，賺的都是美元，如今美元大幅貶值，產業的獲利也跟著縮水，就連政府也受到衝擊，「央行總裁：三月底外匯5780億美元「八成是美債」，一下子貶值10%，幾百億美金蒸發了。」

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至於壽險產業，陳重銘指出，擁有高達1.7兆美元的海外資產，且多數為美國債券，「其實這是拿來跟美國談判的本錢，看看人家日本...，只是我們....」。話鋒一轉，陳重銘提到，台幣升值也是有好處，進口變便宜，「中國不買美國的大豆、豬肉、天然氣，台灣來買，台幣升值就可以少付出一點成本了？」

陳重銘表示，「阿兵哥、學校營養午餐，應該有喝不完的豆漿，吃不完的豬肉了。只是，台灣付出了這麼多，希望美國可以信守承諾，萬一台灣海峽有狀況，要趕快過來幫忙咧。不能食言而肥。」

貼文掀起討論，「出國旅遊好時機」、「我存了6年的，哭」、「怕的是川普永遠不會滿足」、「到時候怕美國換總統又不認帳了」、「台灣丟了，老美也偉大不起來了，教主我比較想吃美牛當營養午餐的說」、「進口便宜但產品不會因此而變便宜」。

本文獲「不敗教主-陳重銘」授權轉載。

關鍵字： 偷拍女網友勇敢台北車站監視器

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