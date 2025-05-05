新台幣強升帶動出國旅遊潮　台灣虎航、2檔觀光股漲停

▲旅客兌換外幣。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

新台幣今（5）日再度強勢升值，新台幣匯率驚見2字頭，迅速從31元攀升至29.6元價位，新台幣強升也進一步帶動國人旅遊意願，航空、觀光股走強，台灣虎航（6757）、燦星旅（2719）、易飛網（2734）盤中亮燈漲停。

法人表示，新台幣強升，對於出口導向的企業、壽險業等出現沈重壓力，不過對於進口商反而有利，且也進一步帶動國人出國旅遊意願，日圓、韓元匯率都出現甜甜價，對於有出國打算的民眾正是換匯的好時機，也因此激勵相關類股不畏大盤跌勢、盤中大漲，航空股中，台灣虎航飛航日本多個航點，且有不少二線城市是虎航獨飛，加上今年Q1獲利9.42億元寫同期新高，EPS為2.05元，激勵今股價漲停、報每股94.4元。

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另長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）盤中都漲逾5％，主要原因還包括首季營收亮眼，以及國際油價大跌，有助於壓制航空公司的燃油成本，可進一步提升獲利表現。

此外，觀光股同樣逆勢抗跌，除燦星旅、易飛網漲停之外，山富（2743）盤中也漲逾9％、雄獅（2731）漲逾8％、五福（2745）漲逾6％、鳳凰（5706）漲逾5％。