匯率失速讓財報變「財爆」！新台幣若升10%　電子廠「恐倒一半」

▲新台幣狂升引發外銷企業恐慌。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

新台幣今（5）日早盤再度呈現猛烈升勢，驚見2字頭，強勢台幣讓民眾瘋搶換匯，導致多家網路銀行無法登入，網路上討論熱火朝天，不少分析師提到會嚴重影響出口產業的生計，中小企業紛紛電話詢問該怎麼辦。

新台幣上周五單日暴升9.53角、升幅達3%，創下2002年以來最大漲幅，今日（周一）早盤以30.910元開出後，一度飆漲超過4%，觸及29.59元，連續兩天已升約7%。

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雖然大多數的上市櫃公司都有做外匯避險，但目前急升的狀況，對以美元計價的科技與零組件廠商的短期匯損壓力最大。

像是PA元件、光學、晶圓代工、PC/NB品牌、IC設計、載板、IC封裝測試與電子零組件等，因收入主要為美元計價，在台幣升值情境下會產生匯損。業者估計，像是大立光（3008）每升值1%，EPS將減少1.33元；鴻海（2317）會影響營業利益率0.2個百分點；聯電（2303）則是0.4個百分點；日月光投控（3711）為0.27個百分點，台幣若照目前漲勢，損失將會是以億為單位。

聯發科（2454）先前的年報也提到，當新台幣對美元升值0.1%時，對2023年及2022年之損益將分別減少4489.7萬元與3138.2萬元。

法人機構內部研究報告提到，若台幣匯率最後升值10%，預估對上市公司本業毛利率影響4%到5%，還會有業外匯兌損失，對獲利約2%到2.5%的影響，加起來對上市公司獲利衝擊將在6%到7.5%。其中，半導體產業衝擊為4%到7%，電子下游衝擊在1%到1.5%，網通業衝擊在5%到10%。

有關匯率變動相關影響，台積電（2330）的年報也曾提到，「美元對新台幣每貶值1%，會造成台積公司的營業利益率下降0.4個百分點」。

法人分析，以目前匯率來看，初估台積電的美元營收轉換新台幣將出現700到864億元的高低標落差，新台幣營收變動不影響原先台積電的美元財測區間，不過新台幣匯率狂升將使台積電的美元營收，要超越公司設定高標增添難度，而實際結算數字，仍要等財報季底時的實際匯率。

不過法人也提到，半導體大廠毛利率與不可替代性，對匯率風險相對可控，但其他外銷導向的品牌廠、工具機等零組件廠商恐受創更重。

近期新台幣匯率從4月的「33字頭」一路飆升，外界揣測是否為政府因應美國要求，雖中央銀行1日已發文澄清，卻未對新台幣近2日的走勢產生影響。

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