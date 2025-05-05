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關稅談判變數大！主動式ETF擁3優點　力抗台股動盪盤勢

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普回鍋執政在上週已超過百日，但關稅政策依然未見明確方向，川普任期還有近四年，台股波動加劇可能為常態，散戶恐怕很難應對，5月將募集2檔都是台股主動式ETF，主動式台股ETF的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，也兼享交易便利、持股透明度高等三大優點，在現階段關稅政策搖擺不定、資金輪動快速的環境下，適合做為投資人參與台股市場的投資工具。

觀察近年台股表現，大型股因為有獲利撐腰，加上研發能力較強，在多頭行情中漲幅通常能領先，下跌時也能有效緩跌，穩定投資組合表現，據Bloomberg、CMoney統計台股市值300大企業近年表現，以2018年為例，受美中貿易戰與全球升息壓力影響，台股加權指數當年跌8.6%，市值300大企業跌幅僅4.54%，抗跌能力突出。

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到了2019年至2021年，受惠美國降息、資金寬鬆等利多，大型股更是強勢領漲，年度漲幅分別為30.86%、33.97%、45.38%，皆優於加權指數同期表現，展現高度成長動能。

統一投信指出，就算面對2022年烏俄戰爭引爆通膨與暴力升息，造成台股出現空頭修正，市值300大企業的跌幅（-14.56%）也明顯小於加權指數（-22.40%），再次驗證大型股的下檔防禦力。而2023、2024年，在AI及新科技浪潮帶動下，大型企業具備高研發力與創新引擎，更能深入關鍵技術開發與應用，反映到股價報酬率分別達46.25%與26.98%，持續穩健推升資本利得。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，隨著市場持續消化關稅衝擊，五月又迎股東會旺季，有望為行情帶來支撐，正是投資人可主動投資、把握台股後續行情的契機。基於全球AI趨勢不變，台灣仍扮演關鍵供應鏈角色，故電子族群中包括先進製程、IC設計、CCL、PCB、AI伺服器等可留意，非電族群則以運動休閒、生技（新藥與CDMO）、行動支付領先業者等族群可保持關注。

 

關鍵字： 關稅政策台股ETF大型股AI趨勢股東會

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