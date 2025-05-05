美元急貶散裝船運公司都有自然避險影響較小　台船因IFRS影響大很多

▲散裝船公司看美元急貶造成的匯兌損失不是很大。（圖／翻攝自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

美元急貶對於收入都以美元計價的散裝船運業者不免造成不利影響，不過慧洋-KY(2637)與裕民(2606)高階指出，公司收取的運費以美元計費，支付的油料、港口、維修與造船貸款等費用，以及船員薪資都是以美元計價，會產生自然避險，最後結算的獲利換成台幣才會變少，因此影響不是太大。

台船(2208)因為近半年接了中航(2612)4艘大海岬，每艘造價在7600-7980萬美元之間，總金額達3.04-3.18億美元，另萬海(2612)訂造12艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船，總交易價格為12.3億至19.84億美元之間。這兩筆大單總金額在15-23億美元之間。

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船公司財務部門主管指出，台船這兩筆大單假如以實際交易金額18億美元估算，台船收取兩成訂金共3.6億美元，因為購買器材需要支付美元，估計多數未換成台幣，以4月份台幣升值1.1元計，公司根據IFRS(國際會計準則)要列的評價損失(未實現匯兌損失)可能高達2到3億元。

台船高階表示，公司有做外匯遠期避險，另承接的潛艦、軍艦、巡防艦等都是以台幣計價，訂購的器材多數以美元鎖住價格，有壓低美元貶值風險。不過公司擔心這一波台幣升、美元貶可能長達一年，對公司帳面表現不利。

散裝船公司則表示，台幣大幅升值，公司可以將在海外的美元存在銀行，領取超過4%的美元存款利率，降低台幣升值可能出現的匯兌損失。