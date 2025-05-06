信用管制衝擊「南高蛋黃區」　在地：成交量跌2~3成

▲高雄文化中心生活圈憑藉優越生活機能與明星學區的文教優勢，一直是南高雄購屋熱區，也是房市蛋黃區。（圖／永慶不動產高雄復興青年加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄文化中心生活圈憑藉優越生活機能與明星學區的文教優勢，一直是南高雄購屋熱區，也是房市蛋黃區。專家表示，該區公寓因價格相對親民、室內實坪高，2字頭吸引不少自住客入手，近期因信用管制影響，整體成交量較去年同期下滑2~3成。

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▲文化中心一直以來就是高雄成熟生活圈，除了文化氣息濃厚，生活機能也非常便利。（圖／永慶不動產高雄復興青年加盟店提供）

永慶不動產高雄復興青年加盟店東李偉成表示，文化中心一直以來就是高雄成熟生活圈，除了文化氣息濃厚，生活機能也非常便利，還有四維國小及五福國中等明星學區加持，有不少學區宅需求。

買家除了南高原有在地人客層，也有重視學區的家長移居，具不少在地剛性需求，長期以來買氣只增不減。李偉成指出，文化中心生活圈主力產品以屋齡35~40年公寓、透天厝為主，公寓單價約20~25萬元，視樓層與屋況而定；透天厝則依道路寬度與地段，總價落在1200~2000萬元。

▲買家除了南高原有在地人客層，也有重視學區的家長移居，具不少在地剛性需求。（圖／永慶不動產高雄復興青年加盟店提供）

儘管公寓屋齡偏高，但買氣持續暢旺，李偉成表示，關鍵在於「無公設、無管理費」優勢，相較大樓，公寓實際使用坪數更大，性價比高，吸引自住客群。此外，該區屋齡15年內大樓，單價約30~40萬元，與公寓相比，價格相對較高，吸引不同客群。

透天厝多為30~50年，住家型透天地坪約20坪，總價1200~1500萬元，若店面型透天因土地價值高，總價常突破2000萬元，且相當具保值性。

▲永慶不動產高雄復興青年加盟店東李偉成表示，屋主普遍因通膨考量不願降價，市場呈現「價穩量跌」格局。（圖／永慶不動產高雄復興青年加盟店提供）

李偉成表示，受央行祭出信用管制影響，自備款成為近期買家購屋的主要挑戰，成交量較去年同期下滑約2~3成，價格方面，屋主普遍因通膨考量不願降價，市場呈現「價穩量跌」格局。

該區因土地供給稀缺，價格相對穩定，李偉成說：「未來即將公開新案已站上5字頭，持續吸引自住客目光，長期來看，文化中心的文教與生活機能優勢，買氣持續暢旺。」

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