新光吳家兄弟內鬨！　背後盤算曝光：不只是拿下董座

▲新光吳家老大、新光金創辦人吳東進（圖）認為，吳東昇是在他支持下才拿下新光三越董座。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新光三越台中店二月驚天一爆後，雖然吳東興家族全力聚焦在台中店善後，不過，今年董事改選布局也大受影響，「原定本屆董座要交棒新光三越總經理吳昕陽，現在老四（新纖董座吳東昇）不願讓位，再加上老大也想搶新光三越，吳家內部又再度鬧翻天。」知情人士無奈說。

因為新光吳家老大、新光金創辦人吳東進早已鴨子划水，對今年新光三越六月股東會改選董事摩拳擦掌，「老大透過新光醫院間接持股新光三越約一成，近來積極重新計算新光三越股權情況，為董事改選做準備。」吳家老臣透露。

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為何吳東進要積極準備改選新光三越董事？原來項莊舞劍、意在沛公，「老大真正目的是希望能拿下新光三越董座位置，老大認為，老三（台新金董座吳東亮）力推台新金合併新光金案後，吳家應該支持他，把新光三越讓給他經營。」吳家親友指出。

吳東進也已數度和吳東昇要求讓出百貨董事位置，「老大還擅自在外印名片，說自己是新光三越創辦人。老大認為，上屆老四（新纖董座吳東昇）是在他支持下，才順利拿下董座位置，台新金合併新光金案，老四並未支持他，因此這次新光三越改選，老大態度丕變。老大打得如意算盤，不只是拿下新光三越董座位置，更重要的是穩住他在台新新光金最大股東的權益。」吳家親友進一步表示。

趕在今年3月底，金管會以無附加條件通過台新金合併新光金案，順利闖關的台新新光金案，目前規劃7月24日合併，旗下子公司合併時間未定，「吳東進會想拿下新光三越董座位置，就是希望能增加合併後談判籌碼。」吳家老臣分析。

除了積極爭取新光三越董座位置外，另一項吳東進最在意的就是推動新光三越IPO，「早在上屆改選時，吳東進就積極推動新光三越IPO，卻遲未有下文，這也是他想爭取董座的另一項關鍵因素。」一名親近吳東進人士指出。

一名金融圈高層分析，若以目前市價推估，新光三越IPO每股上看50元，但以新光三越近年獲利來看，至少超過80元以上價值，「新光三越若IPO，至少有二成持股釋出，吳東進可藉此以低價收購股權。」

說穿了，吳東進想搶新光三越董座，強推新光三越IPO，就是為了台新新光金合併後，他能穩住最大股東位置和權益，攤開新光金財報，吳東進掌控的新光醫院是第一大股東，持股新光金近4％，第二大股東正是新光三越，「若吳東進成功卡位新光三越，提高持股籌碼，就能增加和吳東亮談判條件。」金融圈人士分析。



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