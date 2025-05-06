快訊／總統賴清德喊話後　台幣升1角閃見2字頭

▲新台幣鈔票。（圖／記者陳瑩欣攝）
記者陳瑩欣／台北報導
新台幣連續2個交易日盤中升逾1元，經總統賴清德、央行總裁楊金龍上火線喊話以後，今（6）日新台幣開盤小升2分至30.125元，隨後升逾1.5角又見29.988元。
美元指數回升至100大關以上，至台北時間上午9點左右為100.05，台北外匯經紀公司銀行間市場美元交易今日以30.125元開盤，升值2分，開盤不到15分鐘已升逾1角，再見29元，不過隨後又來到30.015元區間震盪。
▲新台幣鈔票。（圖／記者陳瑩欣攝）
記者陳瑩欣／台北報導
新台幣連續2個交易日盤中升逾1元，經總統賴清德、央行總裁楊金龍上火線喊話以後，今（6）日新台幣開盤小升2分至30.125元，隨後升逾1.5角又見29.988元。
美元指數回升至100大關以上，至台北時間上午9點左右為100.05，台北外匯經紀公司銀行間市場美元交易今日以30.125元開盤，升值2分，開盤不到15分鐘已升逾1角，再見29元，不過隨後又來到30.015元區間震盪。
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新台幣強升，雖然政府向外信心喊話，但仍抵不過龐大換匯交易需求，民眾習慣使用的手機APP換匯出現系統卡卡，包括國泰世華銀、台新銀、玉山銀等業者的APP外匯功能出現暫停服務或無法登入的現象，業者緊急呼籲民眾透過網銀或臨櫃交易管道處理。
2025-05-06 10:10
今年以來台股走勢猶如大洗三溫暖一般，年初指數位於高檔震盪，直到2月下旬一路走跌至萬七附近，而碰觸4/9股災低點後已出現大幅反彈近3000點。台股今年以來雖然仍有近10%跌幅，然觀察台股ETF受益人數表現，台股ETF受益人數已超過1,100萬，其中計有14檔增幅超過一成，看出台股ETF人氣不減。
2025-05-06 10:00
新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，引發金融市場震盪與高度關注，「不敗教主」陳重銘透露，看到台幣升值的狀況，昨（5）日急著把美金換成台幣，結果挨了一巴掌。
2025-05-06 12:07
新台幣近期暴力走升，今（6）日雖然在政府喊話下盤中匯價仍閃見「2字頭」，市場預期壽險業手中持有美債部位匯損壓力巨增，外媒指出，金管會為了因應罕見升息，本周已急找壽險業者開會討論對策，未來可能調整營運監管規則。
2025-05-06 12:06
隨著匯率議題升溫，新台幣強勢升值掀起市場熱議，更引發短期熱錢湧入，外資上週累計買超達523.64億元，本週一（5日）再敲進244.62億元，連續兩日站在買方。國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率大多呈現正向連動，當外資匯入推升台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，加上近期熱錢行情，外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢，選股方面則建議偏向選擇外資及國安基金偏好的大型股為主。
2025-05-06 11:40
新台幣強勢升值，今（6）日盤中又閃見2字頭，台股也面臨多空交戰，電子、金融股仍承壓，資金轉向內需產業，尤以航空股漲勢最為強勁，台灣虎航（6757）再度攻上漲停；觀光族群也有多檔亮燈，另鋼鐵、汽車股也成為盤中領漲焦點。
2025-05-06 11:20
台股今（6日）以20353.88點開出，指數大跌179.11點，跌幅0.87％，被網友認證的「反指標女神」巴逆逆昨日早上才發文，開心祝賀「台股開高走高」，沒想到馬上就跌了，昨日收盤下跌254.65點至20532.99點，讓財經作家李柏鋒傻眼直呼「這準度我真的沒看過！」
2025-05-06 10:47
信任科技服務商Gogolook（6902）於5月6日起至8日進行改列上市前公開申購作業，預計申購張數為565張，承銷區間為50~65元，將於5月7日訂價，5月12日進行電腦抽籤，預計5月16日於臺灣證券交易所正式改列上市。
2025-05-06 10:37
中菲行（5609）公告4月營收，單月自結集團合併營收為25.36億元，年增30.8%；累計今年前4月合併營收為95.27億元，年增29%。公司指出，面對台幣升值美元貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合、統一用OBU為匯款管道，因此具備自然避險優勢。
2025-05-06 10:25
台幣連日走升，今（6）日新開盤小升2分，隨後升逾1角又見29.988元。央行總裁楊金龍昨（5）日拋出7大聲明，並指出匯率波動大「比較少見」，不過楊金龍在面對記者提問「為何匯率波動大？」回答得支支吾吾，被網友砲轟。對此，林智群律師曝背後原因，「央行不能承認自己有干預匯率」。
2025-05-06 10:00
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