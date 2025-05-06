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快訊／總統賴清德喊話後　台幣升1角閃見2字頭

▲新台幣鈔票。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲新台幣鈔票。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣連續2個交易日盤中升逾1元，經總統賴清德、央行總裁楊金龍上火線喊話以後，今（6）日新台幣開盤小升2分至30.125元，隨後升逾1.5角又見29.988元。

美元指數回升至100大關以上，至台北時間上午9點左右為100.05，台北外匯經紀公司銀行間市場美元交易今日以30.125元開盤，升值2分，開盤不到15分鐘已升逾1角，再見29元，不過隨後又來到30.015元區間震盪。

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關鍵字： 台積電台股

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