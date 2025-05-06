快訊／總統賴清德喊話後　台幣升1角閃見2字頭

台幣升不停3銀行線上換匯卡卡 網哀「12小時前就進不去」

新台幣強升，雖然政府向外信心喊話，但仍抵不過龐大換匯交易需求，民眾習慣使用的手機APP換匯出現系統卡卡，包括國泰世華銀、台新銀、玉山銀等業者的APP外匯功能出現暫停服務或無法登入的現象，業者緊急呼籲民眾透過網銀或臨櫃交易管道處理。

一表看懂！ 今年以來受益人數增幅最大前10檔台股ETF

今年以來台股走勢猶如大洗三溫暖一般，年初指數位於高檔震盪，直到2月下旬一路走跌至萬七附近，而碰觸4/9股災低點後已出現大幅反彈近3000點。台股今年以來雖然仍有近10%跌幅，然觀察台股ETF受益人數表現，台股ETF受益人數已超過1,100萬，其中計有14檔增幅超過一成，看出台股ETF人氣不減。

台幣升值！不敗教主急了「把美金換台幣」嘆：挨了一巴掌

新台幣匯率連2個交易日盤中飆漲逾1元，引發金融市場震盪與高度關注，「不敗教主」陳重銘透露，看到台幣升值的狀況，昨（5）日急著把美金換成台幣，結果挨了一巴掌。

新台幣飆升 彭博：金管會急召壽險業開會找對策

新台幣近期暴力走升，今（6）日雖然在政府喊話下盤中匯價仍閃見「2字頭」，市場預期壽險業手中持有美債部位匯損壓力巨增，外媒指出，金管會為了因應罕見升息，本周已急找壽險業者開會討論對策，未來可能調整營運監管規則。

台幣升值概念股正夯！熱錢湧入助台股延續反彈走勢 今年關注2產業

隨著匯率議題升溫，新台幣強勢升值掀起市場熱議，更引發短期熱錢湧入，外資上週累計買超達523.64億元，本週一（5日）再敲進244.62億元，連續兩日站在買方。國泰投信觀察歷史經驗，發現台股與新台幣匯率大多呈現正向連動，當外資匯入推升台幣升值時，台股短線上漲的機率也隨之提高，加上近期熱錢行情，外資現貨回補動作明顯，有助台股延續反彈走勢，選股方面則建議偏向選擇外資及國安基金偏好的大型股為主。

不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停 台灣虎航破百元創高

新台幣強勢升值，今（6）日盤中又閃見2字頭，台股也面臨多空交戰，電子、金融股仍承壓，資金轉向內需產業，尤以航空股漲勢最為強勁，台灣虎航（6757）再度攻上漲停；觀光族群也有多檔亮燈，另鋼鐵、汽車股也成為盤中領漲焦點。

反指標女神又發威 喊完「台股開高走高」立刻下跌！全場跪了

台股今（6日）以20353.88點開出，指數大跌179.11點，跌幅0.87％，被網友認證的「反指標女神」巴逆逆昨日早上才發文，開心祝賀「台股開高走高」，沒想到馬上就跌了，昨日收盤下跌254.65點至20532.99點，讓財經作家李柏鋒傻眼直呼「這準度我真的沒看過！」

Gogolook開始申購、16日改列上市 抽中一張賺3.5萬

信任科技服務商Gogolook（6902）於5月6日起至8日進行改列上市前公開申購作業，預計申購張數為565張，承銷區間為50~65元，將於5月7日訂價，5月12日進行電腦抽籤，預計5月16日於臺灣證券交易所正式改列上市。

中菲行4月營收年增3成 多元貨幣組合應對美元貶值風險

中菲行（5609）公告4月營收，單月自結集團合併營收為25.36億元，年增30.8%；累計今年前4月合併營收為95.27億元，年增29%。公司指出，面對台幣升值美元貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合、統一用OBU為匯款管道，因此具備自然避險優勢。

「為何匯率波動大？」央行總裁狂結巴 林智群曝：因為不能承認1事

台幣連日走升，今（6）日新開盤小升2分，隨後升逾1角又見29.988元。央行總裁楊金龍昨（5）日拋出7大聲明，並指出匯率波動大「比較少見」，不過楊金龍在面對記者提問「為何匯率波動大？」回答得支支吾吾，被網友砲轟。對此，林智群律師曝背後原因，「央行不能承認自己有干預匯率」。