一表看懂！　今年以來受益人數增幅最大前10檔台股ETF

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今年以來台股走勢猶如大洗三溫暖一般，年初指數位於高檔震盪，直到2月下旬一路走跌至萬七附近，而碰觸4/9股災低點後已出現大幅反彈近3000點。台股今年以來雖然仍有近10%跌幅，然觀察台股ETF受益人數表現，台股ETF受益人數已超過1,100萬，其中計有14檔增幅超過一成，看出台股ETF人氣不減。

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根據最新集保戶股權分散統計資料統計，今年以來至5/2台股ETF受益人增幅前十名中，元大台灣50 （0050）、中信小資高價30 （00894）、富邦摩台（0057） 、國泰台灣領袖50 （00922）、富邦台50 （006208）等五檔，皆有超過20%的成長率，明顯受到投資人青睞，且可見到不少投資人趁大盤修正買進市值型ETF，

另外，增幅6到10名ETF分別為大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、群益台灣精選高息（00919）以及富邦科技（0052）

富邦台50（006208）經理人洪珮甄指出，近日美股回穩，美國與日、韓正面的貿易談判消息提振市場情緒，市場焦點持續聚焦在川普關稅政策並等待美國科技股財報，台股進入5月上市櫃公司股東會旺季，可望迎來軋空單、軋空手行情，然因系統性風險尚存，謹慎樂觀為宜。

而台股本周將優先關注5/7半導體關稅消息及美聯儲會議，投資上建議採分批或定時定額布局台股ETF掌握後市投資契機。



