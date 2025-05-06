快訊／台股收盤下跌10.4點　台積電跌18元至920

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌10.4點，以20522.59點作收，跌幅0.05％，成交量3029.21億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌179.11點開出，指數開低走低，盤中最高達20623.85點，最低20349.56點，終場收在20522.59點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌18元來到920元，跌幅1.92％；鴻海（2317）上漲3.5元至146元；聯發科（2454）下跌15元至1280元；廣達（2382）上漲7.5元來到254元；長榮（2603）上漲2.5元至209元。

今天漲幅前5名個股為再生-KY（1337）上漲0.57元，漲幅9.97％；中砂（1560）上漲24.5元，漲幅9.96％；陞泰（8072）上漲4.35元，漲幅9.94％；華凌（6916）上漲2.7元，漲幅9.93％；天二科技（6834）上漲3.15元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；京城樂富R1（01010T）上漲0.01元，漲幅0.1％；至上（8112）上漲0.05元，漲幅0.1％；瑞昱（2379）上漲0.5元，漲幅0.1％；正崴（2392）上漲0.05元，漲幅0.1％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 再生-KY（1337） 6.29 ▲0.57 ▲9.97％ 中砂（1560） 270.5 ▲24.5 ▲9.96％ 陞泰（8072） 48.1 ▲4.35 ▲9.94％ 華凌（6916） 29.9 ▲2.7 ▲9.93％ 天二科技（6834） 34.95 ▲3.15 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 土銀國泰R1（01002T） 15.13 ▲0.01 ▲0.07％ 京城樂富R1（01010T） 10.01 ▲0.01 ▲0.1％ 至上（8112） 50.0 ▲0.05 ▲0.1％ 瑞昱（2379） 499.5 ▲0.5 ▲0.1％ 正崴（2392） 48.9 ▲0.05 ▲0.1％

資料來源：證交所