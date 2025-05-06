快訊／台股收盤下跌10.4點　台積電跌18元至920

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（6日）開低走低，加權指數終場下跌10.4點，以20522.59點作收，跌幅0.05％，成交量3029.21億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌179.11點開出，指數開低走低，盤中最高達20623.85點，最低20349.56點，終場收在20522.59點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌18元來到920元，跌幅1.92％；鴻海（2317）上漲3.5元至146元；聯發科（2454）下跌15元至1280元；廣達（2382）上漲7.5元來到254元；長榮（2603）上漲2.5元至209元。
今天漲幅前5名個股為再生-KY（1337）上漲0.57元，漲幅9.97％；中砂（1560）上漲24.5元，漲幅9.96％；陞泰（8072）上漲4.35元，漲幅9.94％；華凌（6916）上漲2.7元，漲幅9.93％；天二科技（6834）上漲3.15元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為土銀國泰R1（01002T）上漲0.01元，漲幅0.07％；京城樂富R1（01010T）上漲0.01元，漲幅0.1％；至上（8112）上漲0.05元，漲幅0.1％；瑞昱（2379）上漲0.5元，漲幅0.1％；正崴（2392）上漲0.05元，漲幅0.1％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|再生-KY（1337）
|6.29
|▲0.57
|▲9.97％
|中砂（1560）
|270.5
|▲24.5
|▲9.96％
|陞泰（8072）
|48.1
|▲4.35
|▲9.94％
|華凌（6916）
|29.9
|▲2.7
|▲9.93％
|天二科技（6834）
|34.95
|▲3.15
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|土銀國泰R1（01002T）
|15.13
|▲0.01
|▲0.07％
|京城樂富R1（01010T）
|10.01
|▲0.01
|▲0.1％
|至上（8112）
|50.0
|▲0.05
|▲0.1％
|瑞昱（2379）
|499.5
|▲0.5
|▲0.1％
|正崴（2392）
|48.9
|▲0.05
|▲0.1％
資料來源：證交所
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