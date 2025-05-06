建新國際首季獲利年增54%　第二季受關稅影響估持平

▲左起建新國際董事長陳彥銘與總經理。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

建新國際(8367)今年第一季因去年年底第二家銅土客戶加入，貨量增加，加上安平港卸煤需求增加，單季營收7.86億元、季增2%、年增26%，獲利8738.6萬元，年增54.16%，EPS0.95元。

建新國際估計第二季因為銅土客戶出貨受到關稅影響，預期貨量會減少，單季營運約與去年同期持平、成長稍歇。

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公司總經理柯勝鐘稍早指出，公司取得的安平港非煤炭業務，自今年1月展開業務，在高雄港的印度天然氣海管四年標案，是公司今年業績成長的主要動能，每一年可增加約1-2億元營收，可望讓公司業績有雙位數成長。公司去年在高雄環保碼頭加入營運後，營運動能創下歷史新高。

公司董事長陳彥銘在今年3月也曾指出，公司業務多元化，川普2.0對傳統產業石化、鋼鐵等較不利，但對AI、科技等有利，公司一千多家客戶，風險分散，另風力、冷鏈物流、天然氣等也看好。

建新國際子公司新科負責營運台北港的冷鏈智慧物流，預計今年11月營運，聚焦電商、醫療、AI產業鏈，每年可挹注營收約3億～4億元。

建新國際去年全年EPS3.59元，董事會擬配發2.8元現金股利，以今(6)日收盤價4855元計算，現金殖利率為5.76%。