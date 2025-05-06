慧洋4月稅前EPS因匯兌損失壓低為0.03元　營業利益率回升至17%

▲慧洋海運4月如果沒有匯兌損失，稅前EPS應有0.17元。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637)今(6)日公告4月合併營收為新台幣13.58億元，自結獲利，4月份主要受到美國關稅政策影響，造成全球經貿動盪，單月營業淨利2.37億元，仍較上月成長，營業利益率由12%回升至17%，但因出現匯兌損失，稅前淨利為20,845仟元，自結每股稅前盈餘為0.03元。

4月國際匯率大幅變動，慧洋因日幣升值匯損約150萬美元、台幣升值匯損約120萬美元、瑞郎升值匯損約50萬美元，總計約320萬美元，約新台幣1.02億，讓EPS減少約0.14元，因此如果沒有匯兌損失，EPS應該是0.17元。

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公司累計今年前4月合併營收為新台幣48.68億元，營業淨利4.38億元，稅前虧損1.50億元，自結每股稅前虧損0.20元。

慧洋表示，散裝航運以運輸大宗原物料為主，相較於貨櫃航運，受美國關稅政策衝擊程度相對較小，然而其政策方向反覆不定，仍會增添市場不確定性，進一步影響各產業投資信心以及全球貿易活絡程度。

中國作為全球最大原物料進口國，短期內可能因轉口貿易而拉長船舶航程，有助運價向上，然若美中貿易問題遲遲未解，中長期可能導致整體散裝航運需求下滑。

至於船舶供給方面，今年散裝新造船投入量仍偏低，而截至目前為止，亦未見市場大量拆船，整體運力增長尚屬平穩，展望後市，隨著環保法規日趨嚴謹以及新造船價格持續攀升，使得散裝進入門檻明顯上升，而慧洋持續穩定投資新造船，並適度依市場行情處分老舊船舶，有助集團在面對大環境不確定下維持一定營運表現。

慧洋在4月上旬處分2艘舊船，貢獻EPS約0.35元，預計在第三季入帳。今年以處分5至10艘船舊船為目標。