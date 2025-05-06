AI軟體新兵報到　意藍資訊預計5月下旬上櫃

▲意藍資訊董事長陳甫彥（右）及總經理楊立偉（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

意藍資訊（6925）將於5月7日舉辦上櫃前業績發表會，意藍專精於AI語意分析、搜尋引擎與商業數據分析等尖端軟體技術，並擁有巨量、多樣化的智能數據，以 SaaS（軟體即服務）訂閱制提供各式高品質AI應用服務；隨著企業部署AI之需求持續擴大，意藍營運動能看俏，預計於5月下旬正式上櫃掛牌。

意藍資訊具備雲端軟體服務業標準「三高」特質——雲端訂閱制服務營收占比逾九成、客戶續約率超過85%，毛利率亦逾八成，展現穩健且具成長性的商業模式，為企業雲端SaaS服務成功且獲利的典範。

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意藍資訊2024年營收達新台幣1.83億元、較前一年同期成長11.1%；毛利率81.29%、年增1.34個百分點，今年則可望再創佳績。旗下主力產品「OpView社群口碑資料庫」為國內最大的社群輿情分析平台，合計觀測超過21萬個頻道，包括社群網站、討論區、新聞、部落格等，並透過AI智能語意分析與專利搜尋技術，24小時不間斷爬文，自百億筆中文字中挖掘社群 Insight，助客戶即時掌握輿情與市場脈動，廣泛應用於行銷、公關、公共議題追蹤與學術研究等領域。

而近年隨著AI技術快速發展，意藍也積極拓展多元AI解決方案，除了既有的雲端數據服務外，推出新一代「AI Search智能搜尋」系列產品，快速回應市場與客戶需求。該系列產品在 2024 年的營收占比達 17.64%，相較前一年同期增長逾 40%，成長動能強勁。其中，「AI Search for KM 新一代 GenAI 知識管理工作平台」以大型語言模型（LLM）與檢索增強生成（RAG）技術為核心，具備多格式文件支援、嚴謹權限控管、全文檢索與對話式 Q&A 功能，並可靈活部署於雲端或地端，滿足企業資訊安全控管與應用需求，目前已導入多家政府機構、研究機構、金融產業等指標客戶，且隨著企業對專屬 AI 工具及特定語境理解的需求持續升溫，展現出新興應用市場的高度潛力。

意藍具備自建機房與資料加工處理產線的技術優勢，目前更積極投入Active RAG（Active Retrieval-Augmented Generation，主動式檢索增強生成）技術研發，持續強化AI智能查詢與跨資料源整合能力，作為推進AI代理（AI Agent）產品發展的基礎，並大幅縮短企業客製AI模型上線時間至一個月內，兼顧資料隱私與即時應用需求。

展望未來，意藍將持續深化搜尋引擎、語意分析與數據處理三大核心技術，結合生成式AI技術創新，提供可控、可信、可落地的AI應用平台，並拓展數位行銷、金融、科技等多元專業領域的垂直應用深度。憑藉穩健基礎與前瞻佈局，意藍將穩步拓展市場版圖，成長潛力值得期待。

