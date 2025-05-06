00955爆量強彈溢價逾7%遭示警　跟著股神投資日本商社受青睞

▲投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

在買氣熱絡、台幣升值、日股休市等影響下，投資日本5大商社的00955近期溢價率約升至7-8%，發行公司中信投信今（6）日發出風險示警，提醒投資人00955目前溢價率偏高，應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

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▲ETF溢價過高中信投信示警。（圖／翻攝中信投信公告）

受到股神巴菲特喊「看好日本」影響，去年8月9日才成立、8月20日掛牌上市的海外ETF，中信日本商社（00955）今以上漲0.43元或4.44%、每股10.11元作收，不但收復發行價，近3個月報酬率逼近2%吸引投資人買進。

00955前十大成分股為三菱商事14.91%、伊藤忠商事13.28%、三井物產12.88%、丸紅11.65%、住友商事11.24%、豐田通商6.21%、龜甲萬3.49%、雙日控股2.43%、MonotaRO 2.37%、三住集團公司1.76%。

中國信託投信基金經理人游忠憲表示，外界普遍預期日本央行於7月才會做出升息決議，展開新一輪的升值周期。觀察日經225指數走勢，近期幾乎收復月初的跌幅，加上隨著美國川普政權態度軟化，日股有望走出獨立行情。

游忠憲指出，目前五大商社本益比仍相對低，平均現金股利殖利率4%左右，加上五大商社皆釋出買回庫藏股計畫，加強股東回饋機制，對投資人而言極具吸引力。

中信投信表示，隨著美日可望達成關稅協議，五大商社憑藉其在日本經濟中的重要關鍵地位，成為適合穩健投資人布局的優質標的。不過00955 中信日本商社目前溢價率偏高，投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。