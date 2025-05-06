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帥過頭開嗆楊金龍：我當總裁比他強！　狠批央行無作為「台灣準備接受衝擊」

記者劉邠如、張琦珍／台北報導


針對央行總裁楊金龍昨(5)日傍晚召開臨時記者會，說明新台幣升值引發市場震盪，房地產專家帥過頭直言：「我真的第一次想當央行總裁，我來做都會比他好！」他狠批楊金龍記者會雖列出七個重點，「結果沒有重點」，整場記者會毫無對策，反映出政府缺乏應變能力。

楊金龍在記者會中聲稱，外匯市場由供需決定，央行僅會在必要時「進場調節」，但全場講話多次結巴、重複「強調就是說」，被質疑關鍵時刻語焉不詳、毫無決斷。帥過頭受訪時直言：「他列了七個重點，結果重點就是沒有重點」，批評央行「安享太平太久，碰到驚濤駭浪只剩無能」。
▲房地產達人帥過頭開嗆楊金龍。（圖／記者張琦珍攝）
▲房地產達人帥過頭開嗆央行總裁楊金龍。（圖／合成圖）

帥過頭也提到，「我68歲第一次看到央行總裁跟總統，同一天開記者會」，顯示情勢已非常嚴重，卻仍未見具體措施，兩人都只是「道德勸說」，他認為，只有口頭上的道德勸說，沒有策略、實際處分或警告等作為，「根本就沒有辦法阻擋臺幣升值」。

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他警告，若任由新台幣升值，恐將重演1986年至1989年間的歷史惡夢，當年新台幣從39.58元急升至26元，導致房價、股價翻漲四倍，最後引發「無殼蝸牛夜宿忠孝東路」的社會運動。他直言：「歷史正在重演，我們準備接受衝擊。」

帥過頭建議，當前應該暫緩打房政策，以建立資金秩序為優先。他強調：「當錢匯進來，新台幣太多的時候，唯一安定的方法就是房地產。因為房地產會沉澱，錢不會亂飄。」並呼籲政府利用財政盈餘選擇性補貼受到匯率衝擊的產業，而非「千篇一律」發放資源。他直言：「現在不是打房的時候，要等川普之亂和關稅談判完再說。」

關鍵字： 帥過頭楊金龍台幣升值匯率央行

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