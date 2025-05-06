新台幣暴升！金管會急召六大壽險掌握狀況 清償能力依然達標

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

新台幣匯率暴力升值，一度驚見「2字頭」，也傳出本周金管會找了6家壽險業者了解情況並研商對策，金管會保險局副局長陳清源今（6）日證實的確有約談壽險公司，其平均資本適足率（RBC）在332%、淨值資產比在7.7%，清償能力通通達標，業者手中外匯準備金優先沖抵部位確實有減少，仍會密切追蹤中。

新台幣歷經上周五（2日）、昨（5）日連續2個交易日盤中出現「逾1元」的巨大升值後，引發央行總裁楊金龍親上火線說明，今日新台幣回穩，終場收在30.28元，貶1.35角。

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新台幣快速升值，不利手握龐大美元計價投資部位壽險業者，陳清源說，找規模較大壽險公司來了解狀況，由於各家的外幣資產規模，提存狀況都不一樣，若需要主管機關協助會立即研商，經約訪結果，壽險都沒有提出放寬監理措施要求。

陳清源指出，壽險業對應升值風險的因應方式，包括啟用「外匯價格變動準備金」來沖抵匯兌損失，或以整體準備金提供後續風險緩衝，業者多已建立「動態避險策略」，並採多元避險工具來因應市場波動。

至於，有外電報導大型壽險對沖新台幣，是造成這一波新台幣升值的元兇？他說，詢問各家壽險金控的避險策略，都是按照現有的避險策略安排，並沒有如媒體所說大量從事避險交易，跟事實不符。

這一波新台幣匯率急升5%多，也傳出總計2800億外匯準備金都拿去沖抵，陳清源說，壽險外準備金優先沖抵部位確實有減少，尚未公布統計數字，後續仍將密切追蹤中。

