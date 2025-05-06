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發揮金融影響力　中信金獲《遠見》ESG企業永續獎肯定

▲▼中信銀行全方位守護客戶資產，提升打詐效能，打造「中信智能防詐安全網」精準辨識詐騙，榮獲《遠見》ESG企業永續獎傑出方案「社會創新組」首獎，由遠見‧天下文化事業群發行人王力行（左）頒獎，中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）代表受獎。（圖／中信金提供）

▲中信銀行全方位守護客戶資產，提升打詐效能，打造「中信智能防詐安全網」精準辨識詐騙，榮獲《遠見》ESG企業永續獎傑出方案「社會創新組」首獎，由遠見‧天下文化事業群發行人王力行（左）頒獎，中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）代表受獎。（圖／中信金提供）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金今（6）榮獲《遠見雜誌》主辦之2025年第21屆《遠見》ESG企業永續獎三項殊榮，中國信託金控獲頒「綜合績效」績優獎、中信銀及中信文教基金會分別摘下傑出方案「社會創新組」及「教育推廣組」首獎，藉由創新公益策略、參與國際倡議，發揮中國信託永續金融的影響力。

第21屆《遠見》ESG企業永續獎假台北遠東香格里拉飯店舉行贈獎典禮，由中信文教基金會董事長馮寄台、中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠，及中信金控企業永續部部長孫紀蘭代表領獎。主辦單位表示，中信銀行首創以「歸戶」角度偵測、預防和管理詐騙風險，整合多項偵測結果，轉換成單一評分，精確辨識詐騙。

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中信文教基金會以創新方式深入藝術資源匱乏的偏鄉推廣藝文教育，扶植全台2715位師生，並完成國內首本藝文領域社會投資報酬率（Social Return On Investment, SROI）報告書，經綜合計算分析，每投入1元於藝文領域，可創造4.18元社會價值；中信金控則因推動董事會及高階經營團隊多元化，設有一席女性獨立董事，去（2024）年首度聘任女性擔任總經理，強化治理階層性別平等，自2021年起將經理人薪酬與ESG（Environmental, Social, Governance）績效連結，將ESG執行成效納入年度績效考核目標，並逐步擴大涵蓋範疇等面向，受到各界認同。

值得一提的是，中信銀行全方位守護客戶資產，提升打詐效能，打造「中信智能防詐安全網」，運用自有之人工智慧（Artificial Intelligence, AI）數位力辨識客戶風險、啟動臨櫃阻詐關懷，結合檢警資源，推動跨界聯防機制，根據內政部警政署統計，中信銀行截至去年10月成功攔阻詐騙案件數，已較前（2023）年整年度超過5%，累積金額更超過前年的20%，總計累積攔阻詐騙金額則已超過20億元。

警示帳戶數量在全體金融機構中的占比，也自2022年的22%下降至去年的10%，不僅逐年減少，更是法務部統計的前十大金融機構中，唯一逐年減少人頭戶數的銀行，為金融業打詐典範，因此贏得傑出方案「社會創新組」首獎。

教育推廣方面，中信文教基金會長年深耕偏鄉藝文教育，「夢想家圓夢工程」不僅把藝術資源帶進偏鄉，更讓藝術教育在地紮根、永續發展，攜手國際知名的優人神鼓、布拉瑞揚舞團及無獨有偶工作室劇團深入偏鄉校園，透過深度藝術教育陪伴孩子發揮潛能、建立自信，最終站上圓夢舞臺。近年啟動「種子教師計畫」，將藝術教學方式傳授偏鄉老師，兼具深度及廣度的創新模式，勇奪傑出方案「教育推廣組」首獎。

中信金控以「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」三大策略推進企業永續發展，不斷強化治理階層之性別平等，逐年擴大經理人薪酬連結ESG績效。

子公司中信銀行、台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）則藉由力挺國家能源政策，如中信銀行率先投入離岸風電專案融資，為臺灣唯一擔任六大離岸風電案場開發商財務顧問之國內銀行；推出「355減碳計畫」提供產業供應鏈減碳一站式解決方案，並參與「高雄金融科技創新園區」脫碳轉型實證計畫，鏈結綠色金融與科技創新，善盡永續金融先行者之責。台灣人壽亦成為亞洲第一家參與離岸風電聯貸的壽險公司，以綠能投融資助力政府及企業淨零轉型，其實質行動獲評審團高度肯定，拿下「綜合績效」績優獎。

關鍵字： 中信金企業永續社會創新ESG藝文教育

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