快訊／大樂透1億一人獨得！桃園今晚誕生新億萬富翁

打炒匯來真的！央行啟動全面金檢 鎖定2大對象

新台幣2個交易日暴力連升後，今（6）日止升回貶，以貶1.45角、30.28元作收，外匯局局長蔡烱民指出，為打擊炒匯資金，將對銀行進行全面專案金檢，其中針對外資進出股市的保管銀行進行了解，另外國內廠商跟銀行承做遠期外匯避險，必需憑交易清單辦理，確認實質避險需求。

台幣狂升！永豐金黃蔭基：從國宅價位變豪宅 30.7元就可換匯

永豐金（2890）於今（6）日天召開第一季法說會，對於近期新台幣急升的走勢，永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，昨（５）天新台幣兌美元匯率觸及29.59元，可以說是「國宅」變成「豪宅」價位，新台幣升破30.7元就可以分批換美元，沒有必要等到28、29元。

00955爆量強彈溢價逾7%遭示警 跟著股神投資日本商社受青睞

在買氣熱絡、台幣升值、日股休市等影響下，投資日本5大商社的00955近期溢價率約升至7-8%，發行公司中信投信今（6）日發出風險示警，提醒投資人00955目前溢價率偏高，應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。

台幣即遠期外匯差破20年紀錄 外資：升值浪潮未到頂

台幣經過連2個交易日暴力升值後今（6）日兌美元匯價轉弱勢，回貶逾1角，台幣升值暫造一段落嗎？根據《彭博》指出台幣即期匯率和遠期匯率出現「深度倒掛」，顯示美元的拋售壓力仍非常巨大，意即台幣還升不夠。

慧洋4月認列匯兌損失300萬美元 前4月每股稅前虧損0.2元

慧洋-KY（2637）公告4月營收，單月合併營收為13.58億元，營業淨利為2.37億元，營業利益率回升至17%，業外部分則因台幣、日幣及瑞士法郎相對美元升值，認列匯兌損失約300萬美元，稅前淨利為20,845仟元，自結每股稅前盈餘為0.03元；累計前4月合併營收為48.68億元，營業淨利為4.38億元，稅前虧損1.50億元，自結每股稅前虧損0.20元。

慧洋4月稅前EPS因匯兌損失壓低為0.03元 營業利益率回升至17%

慧洋-KY(2637)今(6)日公告4月合併營收為新台幣13.58億元，自結獲利，4月份主要受到美國關稅政策影響，造成全球經貿動盪，單月營業淨利2.37億元，仍較上月成長，營業利益率由12%回升至17%，但因出現匯兌損失，稅前淨利為20,845仟元，自結每股稅前盈餘為0.03元。

世界先進Q1每股賺1.3元 估新台幣升值1％影響毛利率0.5個百分點

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（6）日舉行法說會並公佈第一季營運報告。世界先進公司第一季合併營收約為119.49億元，歸屬於母公司業主淨利約為24.14億元，每股稅後盈餘約為1.30元。

新台幣猛升 WSJ：川普全球貿易戰害美元走弱的預兆

新台幣暴力升值，一度出現連續2個交易日盤中各升逾1元的首例，外媒《華爾街日報》撰文指出，這個現象顯示美國總統川普政府的全球貿易戰，美元長期走弱的世界。並且因為個人和公司可能直接感受到外國投資減少對美國市場的影響。

不畏新台幣強升！航空、觀光股走強多檔漲停 台灣虎航破百元創高

新台幣強勢升值，今（6）日盤中又閃見2字頭，台股也面臨多空交戰，電子、金融股仍承壓，資金轉向內需產業，尤以航空股漲勢最為強勁，台灣虎航（6757）再度攻上漲停；觀光族群也有多檔亮燈，另鋼鐵、汽車股也成為盤中領漲焦點。

台幣升不停3銀行線上換匯卡卡 網哀「12小時前就進不去」

新台幣強升，雖然政府向外信心喊話，但仍抵不過龐大換匯交易需求，民眾習慣使用的手機APP換匯出現系統卡卡，包括國泰世華銀、台新銀、玉山銀等業者的APP外匯功能出現暫停服務或無法登入的現象，業者緊急呼籲民眾透過網銀或臨櫃交易管道處理。