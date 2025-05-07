韓央行「美施壓升值」　中經院院長看原文非如此拋5大不合理

▲韓國央行。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

韓國央行傳拋出「美國施壓亞洲國家升值」言論引發市場熱議，中經院院長連賢明在臉書上指出，經中經院會韓文同仁解讀原文，和報紙標題有出入，連賢明更拋出5大不合理，認為韓國不會直指美國施壓。

以下是連賢明臉書全文：

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今天一堆人傳來韓國央行的升值評論，說韓國人果然比較有種講真話。為了確定他倒底說什麼，趕快請中經院會韓文同仁把原文找出來。果然，和報紙的標題有些出入。同仁翻譯的原文是

「美國不僅與我國談論匯率問題，還與日本、台灣、馬來西亞等亞洲國家談論匯率問題，我認為，隨著這些傳言的傳播，市場上存在著將會發生一些事情的預期。目前還不清楚美國在匯率問題上有何要求、下一步將如何推進、對亞洲各國提出哪些共同要求，還是分別提出要求，企劃財政部正在進行工作層面的溝通，因此幾週後情況應該會更加明朗，但我們對美國的具體要求還不甚了解」

另外有幾個原因，我比較傾向相信這次關稅談判中匯率沒有放在議程上 (這不代表後面不會有)。

第一，文章中講說「我也不確定美國到底真正想要的是強勢美元還是弱勢美元」。假設老美都施壓升值，那怎麼會不確定美國的意圖？



第二，鄰近幾個亞洲國家，只有台灣升得又快又多。假設真的亞洲各國都接受到類似訊息，很難想像只有台灣需要升值，而日本也沒有傳出來要求升值的消息。

第三，假設老美真的把匯率當作談判議程，而台灣也真的答應要升值，那央行應該很勇於介入市場，畢竟兩方面都有默契，不會擔心被老美當作匯率操縱國家。怎麼這次央行有點手足無措? 一點都不像過去央行的神勇作為。

第四，川普現在最擔心的應該是關稅實施後會不會演變成通膨，在這個時間點要求亞洲貨幣升值，剛好造成進口價格上升，白白增加許多通膨的風險。

第五，現在韓國沒有大人(代理總統辭職，代理的代理總統也辭職)，根本沒有大人可以決定韓國關稅要怎麼談。這個時間點，一個央行行長勇於講白話，要是老美火大報復誰要負責?