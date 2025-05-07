渣打銀行：利用美股反彈　部份資金轉往歐洲、亞洲資產

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普上任首 100 天引發貿易震盪，令全球感到不安，渣打銀行認為接下來的 100 天很可能會將重點放在貿易協議上，本周給予美國汽車製造商為期兩年的進口零件關稅減免以來，風險資產已出現反彈，不過，過度投資於美國風險資產的投資者應考慮把握最近美國股市反彈的機會，將部分資金轉投歐洲和亞洲資產，成熟市場政府債及黃金是具吸引力的避險工具，抵禦經濟成長下行的風險。

自川普在4月2日出乎意料地對主要盟友徵收高於預期的對等關稅，並提高對中國的關稅以來，其政策論述已大幅改變。在暫停對等關稅一周後，美國似乎聚焦於在接下來的100天內與日本、印度和南韓等主要合作夥伴達成臨時貿易協定。由於貿易不確定性會損害美國的經濟成長，並加劇通膨，因此降低對中國徵收的高額關稅並於今夏啟動談判的可能性也越來越大。

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川普的支持率下降和經濟成長放緩的跡象，可能是貿易立場軟化的一個關鍵因素，儘管自1月上任以來，多項市場指標如債券殖利率下降、油價下跌和美元走軟，都朝著川普的政策目標發展，但他仍然會注意避免支持率進一步下滑，且成長放緩也不會導致嚴重衰退。成長放緩與政策的不確定性有關，這已開始削弱企業和消費者的信心。

美國企業第一季盈餘依然強勁，迄今已公布業績的標普500指數公司中，有近 74%的公司超出預期（長期平均水平為 67%）。然而，由於貿易政策不確定，有數家公司已撤回全年盈餘指引。同時，投資者對美國股票的部位仍然極為看淡，這是一個正面的反向指標。

儘管看跌的部位指出標普500指數可能會進一步回升至5,820，但這將提供轉換至較便宜市場的機會，持有過多美國股票及非投資等級債的投資者，應考慮將資金轉投更高信評的債券及歐洲和中國股票，因為這些地區的政策支持力度加大，可能會推動經濟成長和企業盈餘。

如果目前疲軟的商業和消費者信心數據導致經濟成長和就業數據疲弱，美國和歐洲政府債的表現可能會優於股票。若美國 10 年期國債殖利率反彈至 4.0-4.5%區間的較高位，將為優質債券提供具吸引力的布局水平。我們會在黃金跌至每盎司 3,000-3,250 美元區間時進行增持。

