群創股東會通過每股配發1元　董事會通過洪進揚續任董座

▲群創114年股東常會。（圖／群創提供）
記者高兆麟／綜合報導
面板大廠群創光電（3481）今日召開114年股東會，會中選出九席董事，並於股東會後召開董事會，董事會決議通過由洪進揚續任董事長暨執行長職務。
群創表示，本年股東常會承認通過多項重要議案，包括每股配發現金股利新台幣１元及子公司CarUX海外證券市場掛牌等。董事長洪進揚於會中表示，114年度為群創「666規劃藍圖」邁入第二階段「突圍轉型」的關鍵一年，公司積極推動營運架構優化、資源重整，並拓展AI Vision應用與多場域技術布局，致力於從傳統顯示製造轉型為智慧平台與永續創新企業。
對於獲董事會支持續任董事長，洪進揚表示：「我很榮幸接續肩負此重責大任，本屆董事會成員兼備穩定經營、接班培養、轉型創新以及多元永續ESG等元素，期望為公司注入更多創新動能」。
洪進揚甫接任群創董座時即開展「666三個六年計劃」，包括「穩定生機，力求獲利」、「突圍轉型，拓展觸角」、「群創群力，面板永續」。第一個六年(2018-2024)交出總股東報酬率（TSR-Total Shareholder Return）冠於同業的成績，接下來第二個六年(2025-3030)將持續深化轉型Tier 1車用供應商角色及積極布局半導體先進封裝領域，為公司、股東及其他利害關係人創造更高的價值。
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