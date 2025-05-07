不止台幣巨震！香港護港幣創紀錄 CNN：關稅擾亂平靜經濟體

美國總統川普對全球多國祭出對等關稅，影響台灣、香港等小型經濟體貨幣表現，除了台幣連日盤中出現逾1元的升值以外，香港金管局也砸大錢穩定當地匯市，外媒《CNN》指「川普的關稅戰擾亂了全球市場通常平靜的角落」。

韓央行「美施壓升值」 中經院院長看原文非如此拋5大不合理

韓國央行傳拋出「美國施壓亞洲國家升值」言論引發市場熱議，中經院院長連賢明在臉書上指出，經中經院會韓文同仁解讀原文，和報紙標題有出入，連賢明更拋出5大不合理，認為韓國不會直指美國施壓。

貨櫃船公司自砍一刀換得美國線運價回升 但歐洲線運價再下探

貨櫃船公司5月1日的運費調漲方案，在中國大陸休完五一長假一天後(6日)獲得確認，美西線每大箱(40呎櫃)運價從2000美元調高到2300-2400美元，雖然價格低於台灣市場的2500美元，但被認為漲價成功。有大型攬貨公司負責人形容船公司是自砍一刀換取調升運價，策略成功，還通知本月15日要再漲1500美元， 不過歐洲線運價則是持續下探。

匯損侵蝕壽險4月獲利 富邦金、國泰金雙雄股價低泣

金控公司4月獲利公布倒數計時，市場上一度傳出六大壽險業者向金管會提案調整匯損認列方式，惟金管會持保留的態度！投資人擔心4月業績受侵蝕，壽險金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）今（7）日盤中股價續弱，金融股轉由華南金（2880）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）等銀行為主金控撐盤。

經濟部長爭議頻傳520內閣改組被換掉？ 郭智輝：要問院長

賴清德政府執政將滿周年，市場傳出520內閣將進行改組，在野黨也點名經濟部長郭智輝將被換掉，對此，郭智輝接受《齊有此理》節目專訪時，僅以「我不知道，這可能要問院長」來作回應。

萬海與阿聯酋航運聯合開闢印度-東地中海航線 成為第11條印度航線

因應東地中海市場的快速發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運宣布將於今年6月1日新增一條印度至東地直航航線(India–East Med 2 Service, 簡稱IM2航線)，並與ESL(阿聯酋航運)共同經營此航線，成為公司第11條印度航線。

節能家電減徵2000元貨物稅延長期限無共識 併案送朝野協商

民眾購買節能家電減徵最高2000元貨物稅的規定即將在下月14日到期，立法院財委會今（7）日審議《貨物稅條例》討論相關制度，行政院版將節能家電減徵貨物稅延長至2027年底，且可視情況再延2年至2029年底，但朝野立委對於延長多久沒有共識，最後將相關草案併案送政黨協商。

台塑四寶4月營收衰退 僅南亞月年雙增、前4月成長10％

台塑四寶今（7）日公告4月營收，四寶單月合併營收為1106.35億元，月減12.6％、年減8.9％；累計今年前4月四寶合併營收為4755.64億元，年減1.6％。其中，僅南亞（1303）單月營收年月雙增、累計營收也成長1成最為亮眼。

快逃！台灣散戶大軍狂賣美債ETF 流入資金曾是亞洲第一

美元、美債震盪劇烈，台灣人正從相關商品中加速撤退，外媒指出，台灣已扭轉美債ETF亞洲最大「群買」的局勢。

群創股東會通過每股配發1元 董事會通過洪進揚續任董座

面板大廠群創光電（3481）今日召開114年股東會，會中選出九席董事，並於股東會後召開董事會，董事會決議通過由洪進揚續任董事長暨執行長職務。