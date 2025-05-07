國泰世華力挺流行音樂文化！贊助「2025 潮臺北TRENDY TAIPEI」、「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」　CUBE卡友獨享專屬購票優惠

▲國泰世華銀行秉持支持文化創新與藝文發展的精神，宣布贊助「2025潮臺北TRENDY TAIPEI」系列活動中，由臺北流行音樂中心主辦的年度音樂盛事「臺北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO」與「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」。國泰世華資深副總經理胡醒賢（左1）代表出席「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」啟售記者會。（圖／國泰世華提供）

記者錢雅慧／綜合報導

國泰世華銀行秉持支持文化創新與藝文發展的精神，繼贊助多場國內外知名藝人演唱會，再宣布贊助「2025潮臺北TRENDY TAIPEI」系列活動中，由臺北流行音樂中心（以下簡稱北流）主辦的年度音樂盛事「臺北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO」（TMEX）與「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」（JJA），展現對臺灣流行音樂文化的支持，同時為了滿足熱愛音樂的客戶需求，凡持有國泰世華CUBE信用卡、簽帳金融卡的卡友，即享「2025潮臺北TRENDY TAIPEI－JAM JAM ASIA亞洲音樂節」獨家專屬購票優惠 ，可搶先於2025年5月12日中午12點購票（每筆限購4張，售完為止），一般售票則於5月26日中午12時全面開賣。

「2025潮臺北TRENDY TAIPEI」是流行音樂與文化創新的集結，系列活動之一的「臺北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）」將於8月28日至31日於北流園區盛大登場，預計集結40家臺灣音樂製作、經紀品牌與唱片廠牌，並邀請近百位國際策展人與節目買家來臺，進行深度交流與商業媒合，全面展現臺灣流行音樂的創新與多樣性。

自TMEX延伸而來的「JAM JAM ASIA亞洲音樂節（JJA）」為指標性都會型國際音樂節，涵蓋搖滾、嘻哈、R&B與派對電音等多元音樂樣貌，本次廣邀來自日本、韓國、新加坡、馬來西亞等亞太10國、超過50組藝人輪番登台演出，包括最潮嘻哈女王「Dizzy Dizzo 蔡詩芸」預告將與沖繩饒唱雙刀流「OZworld」跨國嘻哈饒舌精彩共演、「落日飛車 Sunset Rollercoaster」預計帶來驚喜限定合作舞台等；海外則邀請到泰國搖滾天團美譽的「POTATO」、來自馬來西亞的Chill系樂團「babychair」等精彩演出陣容。

國泰世華資深副總經理胡醒賢表示，「2025潮臺北TRENDY TAIPEI」不僅能讓臺灣樂迷近距離欣賞國際級的演出，更為臺灣音樂人創造與國際交流合作的珍貴機會。國泰世華透過贊助這場流行音樂文化盛宴，期盼與年輕世代建立更緊密的連結，展現品牌活力與對文化藝術的支持，未來也將持續關注台灣藝文產業發展，透過多元合作，為社會注入更多活力與創意。

►「2025潮臺北TRENDY TAIPEI -JAM JAM ASIA亞洲音樂節」CUBE卡友獨享優先購票連結：https://tmctaipei.tw/tt01bjiuy

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