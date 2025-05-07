全家Q1每股賺1.87元　營收獲利寫同期新高

▲全家便利商店。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
全家（5903）今（7）日董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為252.8億元，年增1.64％；歸屬母公司稅後淨利為4.18億，年增60.07%；EPS為1.87元，營收及獲利都寫下同期新高。
全家表示，第一季主要受惠於便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售成長，店數於第一季達4,344店，營運規模持續擴大；轉投資獲利挹注則來自於支援本業的晉欣食品、福比麵包、屏榮食品，以及上櫃子公司全家國際餐飲（7708）營收獲利皆創下同期新高，旗下4品牌總店數達73家，皆帶動整體集團獲利向上。
全家指出，差異化鮮食策略奏效，掌握消費季節需求推出相應新品，推升相關品類業績成長，帶動整體泛鮮食業績穩定佔整體營收逾3成；同時也培養深耕新來客族群，因應穆斯林與移工，首度瞄準齋戒月與開齋飲食需求，開發椰棗物料鮮食飲品，並持續擴充東南亞貨架品項；會員經營亦有斬獲，人數突破1850萬人，並持續運用Fa點「好累積、好兌抵、好交換」特色定著會員黏著度，帶動兌點量較去年同期顯著成長4成。
展望第二季，將進入便利商店傳統營運高峰，夏季型商品如Let's Café 、Let's Tea、Fami!ce霜淇淋、冰品飲品皆陸續推出話題新品，並將同步掌握清明連假、端午節節慶商機，業績成長可期。
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