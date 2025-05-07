不止台幣巨震！香港護港幣創紀錄 CNN：關稅擾亂平靜經濟體

美國總統川普對全球多國祭出對等關稅，影響台灣、香港等小型經濟體貨幣表現，除了台幣連日盤中出現逾1元的升值以外，香港金管局也砸大錢穩定當地匯市，外媒《CNN》指「川普的關稅戰擾亂了全球市場通常平靜的角落」。

韓央行「美施壓升值」 中經院院長看原文非如此拋5大不合理

韓國央行傳拋出「美國施壓亞洲國家升值」言論引發市場熱議，中經院院長連賢明在臉書上指出，經中經院會韓文同仁解讀原文，和報紙標題有出入，連賢明更拋出5大不合理，認為韓國不會直指美國施壓。

貨櫃船公司自砍一刀換得美國線運價回升 但歐洲線運價再下探

貨櫃船公司5月1日的運費調漲方案，在中國大陸休完五一長假一天後(6日)獲得確認，美西線每大箱(40呎櫃)運價從2000美元調高到2300-2400美元，雖然價格低於台灣市場的2500美元，但被認為漲價成功。有大型攬貨公司負責人形容船公司是自砍一刀換取調升運價，策略成功，還通知本月15日要再漲1500美元， 不過歐洲線運價則是持續下探。

匯損侵蝕壽險4月獲利 富邦金、國泰金雙雄股價低泣

金控公司4月獲利公布倒數計時，市場上一度傳出六大壽險業者向金管會提案調整匯損認列方式，惟金管會持保留的態度！投資人擔心4月業績受侵蝕，壽險金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）今（7）日盤中股價續弱，金融股轉由華南金（2880）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）等銀行為主金控撐盤。

玉山金前4月獲利113億元年增41% EPS 0.71元

玉山金控（2884）於今（7）日公布4月自結盈餘，單月稅後淨利25.1億元，累計前4月稅後淨利113億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加41.24%，每股稅後盈餘（EPS）為0.71元。

八方雲集Q1每股賺2.93元 美國展店計畫穩健推進

八方雲集（2753）今（7）日董事會公告2025年Q1財報，單季合併營收為21.77億元，年增12.97％，創歷史同期新高，歸屬母公司稅後淨利為1.95億元，EPS為2.93元，毛利率為35.24%。對於美國關稅或國際匯率變動，目前審慎樂觀看待，密切觀察經濟情勢變化做好各種準備，美國展店計畫仍會穩健推進。

全家Q1每股賺1.87元 營收獲利寫同期新高

全家（5903）今（7）日董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為252.8億元，年增1.64％；歸屬母公司稅後淨利為4.18億，年增60.07%；EPS為1.87元，營收及獲利都寫下同期新高。

川普宣布胡塞不再攻擊商船 法人看紅海即將恢復暢通不利貨櫃船運

美國總統川普6日在橢圓辦公室和加拿大總理卡尼會面時表示，收到葉門胡塞組織最新訊息，表示願意投降，不再攻擊航行於紅海以及蘇伊士運河的商船，美國也將停止對葉門的轟炸。對此有法人出報告指出，紅海恢復暢通，貨櫃航運供給過剩將加重，加上美國關稅戰、新船爆量、取消小包裹免稅等利空，貨櫃船運下半年虧損疑慮擴大。

經濟部長爭議頻傳520內閣改組被換掉？ 郭智輝：要問院長

賴清德政府執政將滿周年，市場傳出520內閣將進行改組，在野黨也點名經濟部長郭智輝將被換掉，對此，郭智輝接受《齊有此理》節目專訪時，僅以「我不知道，這可能要問院長」來作回應。

萬海與阿聯酋航運聯合開闢印度-東地中海航線 成為第11條印度航線

因應東地中海市場的快速發展並提供客戶更為完善與便捷的運送服務，萬海航運宣布將於今年6月1日新增一條印度至東地直航航線(India–East Med 2 Service, 簡稱IM2航線)，並與ESL(阿聯酋航運)共同經營此航線，成為公司第11條印度航線。