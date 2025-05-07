佳世達評估美國關稅政策　考量東南亞、墨西哥、美國製造

▲佳世達總經理黃漢州。（圖／佳世達提供）

記者高兆麟／綜合報導

佳世達（2352）今日舉行法說會，面對全球關稅議題升溫，董事長陳其宏表示，公司將持續審慎應對，旗下各事業因應事業特性與顧客需求，評估東南亞與其他地區製造地均在進行中。在第二季即將登場的台北國際電腦展COMPUTEX，佳世達也偕同集團超過20家企業共同參展，並將舉辦超過15場AI應用講座。

佳世達總經理黃漢州則表示，美國關稅政策帶來全球市場的不確定性，將影響今年供應鏈與景氣復甦的力道，建立韌性供應鏈是靈活應對環境變化的關鍵。展望第二季，IT、醫療和智能方案等事業都可望表現穩健，為佈局未來成長動能，今年COMPUTEX亦將積極和客戶溝通AI落地應用的趨勢和機會。

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另外，黃漢州也表示，如果看美國市場，公司目前有考慮在墨西哥生產，因為稅率較低，AI產品也可以在目前的加州產線製造。

佳世達第一季各事業表現方面，顯示器營收年增10%、智能方案事業營收年增8%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較去年同期成長；醫療事業營收年增21%，毛利率較去年同期成長，惟醫院二期營運前期投入致使營業淨利金額較去年同期減少；網通事業營收年減13%，毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較去年同期下降。

此外，明基醫院4月11 日已於香港聯交所披露易網站公告聆訊後相關資料, 將持續推動後續上市作業程序。