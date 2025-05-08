發錢了！一早入帳4萬元　月底前還有18筆接力發放

八方雲集Q1獲利亮眼 股價漲逾8％寫近2年新高

八方雲集（2753）Q1獲利1.95億元，年增24％，每股賺2.93元，寫歷史單季新高，激勵今（8）日股價一度大漲逾8％，盤中最高報199元，寫下近2年來新高。

元太遭美系外資看空 目標價從360元下修至250元

美系外資今日出具最新報告，由於因應消費性電子業務的不確定性，調降元太（8069）投資評等及目標價。原本「加碼」評等降至「中立」，目標價從360元下修至250元，也下調今明兩年每股盈餘預估，降幅各約11%。

5月報稅季！ 基金投資人必看五大節稅技巧

投資理財觀念普及，基金已成為許多人增加被動收入，或作為長期退休規劃的重要工具，隨著5月報稅季的到來，中租基金平台特別整理五大節稅技巧，協助投資人優合法化稅務結構。

不甩市場漲跌 小哥教戰利用選擇權鎖住獲利

權證小哥精通各種金融商品，從股票、權證、期貨選擇權到可轉債，因應市場劇烈變化，可做到信手拈來，毫不費力。面對4月7日台股開盤後即跌停鎖死的重摔場面，他在第一時間搶買認售權證，創造獲利，投資心理素質堪稱一流。

黑松Q1每股賺0.61元 旗下保健品牌營收雙位數成長

飲料大廠黑松（1234）日前公告Q1獲利2.47億元，每股賺0.61元，寫下歷史同期新高；Q2進入夏季飲品旺季，加上黑松近年來積極搶攻保健食品市場，旗下品牌黑松生技H+截至今年4月業績年增15％，力拚集團營運的第三成長曲線。

台新ESG永續新倡議 攜手CRIF中華徵信所推動透明ESG平台

為協助臺灣企業實踐永續金融的願景，加速企業永續轉型，並確保金融資金有效支持淨零目標，台新銀行與CRIF昨（7）日宣布啟動策略合作，共同舉辦「台新ESG永續新倡議」活動，由台新金控永續長暨首席經濟學家李鎮宇博士，以台新金控的淨零承諾與作為，分享最新永續淨零發展及銀行的具體支持行動，推動企業夥伴邁向淨零目標。CRIF永續長蕭冠宇、臺灣數位企業總會王怡雯執行長、新呈工業股份有限公司陳泳睿董事長兼總經理則以不同角度探討供應鏈如何推動永續行動及商機，了解自身永續程度。藉由活動分享綠色轉型的實踐經驗，協助企業提升ES

央行總裁遭指心虛才結巴 楊金龍：口才不好但都是事實

中央銀行總裁楊金龍今（8）日赴財委會就主權基金設立一事備詢，立委質疑楊「史詩級跳針」是因為說話心虛、有難言之隱，不過楊金龍強調「絕對沒有！」並指央行5月1日、2日、5日的聲明「都是事實！」

74.6萬人放心！00940秒填息 股息發放日6／2

74.6萬股民安心！元大台灣價值高息（00940）於今（8）日除息，每股配發0.03元，與前一次配息金額一樣，受到大盤走高激勵，股價上漲0.05元、漲幅0.58%，來到8.74元，完成填息走勢，股息發放日為6月2日。

蘋果高層喊「AI取代搜尋引擎」 Google母公司股價重挫7%

受到蘋果高層喊出「AI取代搜尋引擎」的消息影響，市場憂慮Google生意衰退，Google母公司Alphabet股價應聲下挫7%。

台積電漲5元至933 台股漲近百點至20640

美股周三（7日）全面收漲，台股今（8）日開平高盤後走高，指數上漲逾90點，台積電上漲5元至933元。