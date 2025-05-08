國安基金操盤手證實買台積電　阮清華：畢竟它權值高

▲財政部次長阮清華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者巫彩蓮／台北報導

穩定台股，國安基金啟動第9次進場護盤，外界好奇是否已承接台積電（2330）股票，對此國安基金操盤手、財政部次長阮清華今（8）日在立法院財政委員會表示，不方便說明進場金額，僅表示「畢竟它（台積電）權值比較高」。

國安基金4月8日宣布啟動第9次護盤台股，至今剛好滿月，立委羅明才在財委會上詢問，「是不是買了很多台積電？」阮清華指出，因為台積電權值較高，較易拉動大盤指數，至於進場護盤的金額，則不方便透露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅明才隨後追問，國安基金買台積電是不是賺了不少錢？阮清華強調，國安基金不是以賺錢為目的，它的功能是穩定股市。

國安基金在2000年設立，規模為新台幣5000億，立委賴惠員8日質詢時提及，日前討論國安基金規模有意從5000億提高至1兆，目前進度到哪？阮清華表示，國安基金規模雖然有5千億，但真正可以用的額度約2000億元，剛成立時外資在台股占比約1成，現在占比達4成，台股市值更大幅成長9倍，坦言操作上確實有點壓力。阮表示「若大家對擴大規模有共識是最好」不過他也強調目前還在溝通階段。

除了國安基金以外，國發會副主委高仙桂也說，國發基金也持有相當多的台積電股票，這2年來「1張都沒賣」，因為台積電是台灣的「護國神山」，也是台灣的關鍵產業，也不會變成美積電，關鍵技術還是根留台灣，「我們對台積電有充分信心」，國人應該也要有這樣的信心。