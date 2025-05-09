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謝金河：選股以競爭力掛帥　最動盪的時代選最好的公司

圖／先探投資週刊 提供

二五年自從川普入主白宮，全世界的秩序就隨著川普指揮棒移動，從元月二十日在白宮就職，到元月二十七日DeepSeek凌空而降，Nvidia帶領的ＡＩ狂熱受到嚴重衝擊，但最驚人的仍是四月二日的對等關稅，後來川普玩不下去，改採迂迴戰術，給全世界九○天緩衝期，要大家跟美國談判，全球股市終於回神。進入五月，新台幣突然驚天升值，四月新台幣一度貶到三三．二七，突然之間在五月二日、五日連續大升值，匯價衝到二九．五九，這個強力升值，有人認為是出口商拋匯，也有人認為是川普的關稅談判壓力，整個市場充滿不確定因素。

文／謝金河

台幣獨升非常詭異

這場新台幣升值大戲只有在台灣發生，在五月二日的台幣大升中，我發現人民幣不升還貶，日圓、韓元及眾多亞洲貨幣都沒有出現異常波動，只有新台幣出現單獨狂升，這是非常異常的狀況，賴總統、楊金龍總裁都在五月五日出來召開記者會安定民心，但背後似乎不單純，這可能是人為狙擊。

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在對等關稅前，很多媒體還在說台幣會貶值到三五，但一夕之間又出現變化，四月初有人用大麥克指數，暗指川普政府將用大麥克指數，強迫新台幣升值到十三．三元，那一段時間，突然有很多人問我台幣會不會到十三．三？接下來是海湖莊園協議，這是白宮首席經濟顧問Stephen Miran在出任官職前的一份研究報告，指稱美國可以要求順差國向美國購買一○○年期無息公債，美國可以一舉將債務打消，這只是他個人的看法，但台灣卻有人拿著這理論說台灣被強迫接受，台灣很可能亡國，陳沖前院長用「可惡、可悲、可憐」來形容海湖莊園威力有多可怕。

接下來又有人說川普政府可能引用一九八五年廣場協議的模式強迫台幣升值，台灣將重蹈日本失落三○年的覆轍，這些論述大多數都透過親中媒體放送，讓市場產生強大的心理預期，有了十三．三的超高目標價，也代表美元可能有很大的貶值空間，正好過去兩年，台灣資金回流，很多人拿房地產貸款，借出台幣換成美元，再進場買美債，國內金控業在美債投入資金龐大，這次川普對等關稅促成美債大跌，在美元資產超買的情況下，有人賣出美元，加上出口商賣匯，造成美元的賣壓。

過去這個情況央行都會出手干預，現在在關稅談判敏感期，央行可能鬆手，此時境外的無本金遠期外匯交易（ＮＤＦ）異常活躍，台幣頓然出現狂升走勢，這個異常波動引發市場恐慌，此時先前警告台幣重貶、進口商慘慘慘的媒體又改口說出口商匯損慘重，這場匯市驚魂五月六日在三○元左右穩住，如果亞洲貨幣沒有集體大升，新台幣有回穩的機會。不過長期來看，新台幣仍有走升的空間，升值與貶值各有利弊，台幣升值有助於產業轉型，提升企業競爭力，升值不見得是壞事，從歷史經驗來看，有國家因為經濟殘破、幣值狂貶，最後滅亡的，但沒有國家是因為貨幣升值而瓦解的，台灣的投資人要對自己有信心。

一軍與二軍營收差很多

這次我觀察企業界對匯率的反應，印象深刻的是台光電參加元大法說會，公司表示匯率升值對他們公司影響有限，台光電是台灣銅箔基板廠，首季營收二一六．八四億，成長六八．一％，第一季淨利三四．六八億元，年增七五．三％，ＥＰＳ十．○一元，一季賺一個股本，這實在是很不了起的公司，首季毛利率上升到三○．四％，二○一九年ＥＰＳ才站上十元，現在一季賺十元，股息配出十七元，這次川普風暴，台光電一度從六四一元跌到四○七元，在大風大浪中股價又衝到六三五元，幾乎要創新高，四月台光電單月營收仍達七一．九一億，國內有很多銅箔基板廠，像聯茂四月營收三○．八七億，不到台光電一半，首季淨利三．三六億，ＥＰＳ○．九三元，成績不差，但和台光電相比差很遠。再小一點的金居去年ＥＰＳ三．六五元，表現也不差，但和台光電相比，一軍和二軍就相差很多，從營收看，金居去年六八．二億，聯茂二九三．七億，台光電六四三．七億，營收就可以看出競爭力。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2351期精彩當期內文轉載》
 

圖／先探投資週刊 提供

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