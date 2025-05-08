台股ETF 7檔人氣逆勢增高　驚見2檔「反一」在列

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

歷經8周創新高後，上周台股ETF投資人數終止創高，根據集保戶股權分散5月2日最新統計資料顯示，台股ETF受益人周減1萬1686人，使得今年來增加89萬3125人，總人數來到1111萬8961人。主動野村臺灣優選（00980A）是上周新成立的台股ETF，受益人數6422人，也使得台股ETF總檔數來到70檔。進一步觀察單檔表現，有7檔受益人逆勢創新高，其中以總人數排名來看分別為群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣50（0050）、元大台灣高息低波（00713）、00980A、國泰臺灣加權反1（00664R）、群益臺灣加權反1（00686R）、國泰臺灣加權正2（00663L）。

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00919經理人謝明志強調，整體盤勢看來，目前已進入美國與各國談判階段，預期後續台灣關稅將可適度的回調至15%上下，後續美國降稅利多亦將逐漸登場，市場預估未來一年台灣企業獲利年增率YOY+14%，加上PE已回到長期平均15倍水準以下，建議可逐步分批佈局中長線趨勢標的。在川普關稅邊際效應遞減，轉折時間點來臨，建議資產配置轉進積極與抗波動化並存，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

群益台灣精選強棒主動式ETF(00982A)經理人陳沅易表示，近期匯率升值對出口導向的台灣半導體產業無疑構成挑戰，然而不同電子次產業鏈受影響程度不一，對於台股投資而言，策略性調整投資組合是提高抗風險能力並掌握超額報酬的關鍵，短期上游半導體及下游電子族群表現將會是台幣強升影響台股大盤波動的重點，市場上推出的主動式台股ETF，採取質化與量化雙重邏輯選股，靈活應對市況變化與提前掌握產業復甦輪動機會，尋求創造超額報酬，正是投資人可善加運用的工具。

