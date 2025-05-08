雄獅Q1每股賺4.57元寫同期新高　4月起暑期訂單湧現

▲雄獅「Lion Square」忠孝門市回歸台北東區商圈。（圖／雄獅提供）

記者廖婕妤／台北報導

雄獅（2731）今（8）日董事會通過2025年Q1財報，單季合併營收為71.46億元，年增19.21%，稅後淨利為4.26億元，年增30.95%，EPS為4.57元，創歷年同期新高。

雄獅表示，Q1營收獲利成長，主要是受惠於春節連假9天、寒假、228連假及清明假期出遊需求推升，隨後接連迎來日本大阪世博開幕、立山黑部雪牆開山、神戶航線開航，以及熱播韓劇所帶動的話題效應，加上東北亞櫻花季與歐洲鬱金香花季等季節性旅遊高峰，均明顯帶動訂單增長；長程國際航線運能持續恢復，亦助攻旅遊市場全面升溫，進一步挹注公司整體營收與獲利表現。

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展望後市，雄獅指出，儘管全球經濟仍受美國關稅及匯率波動等不確定因素干擾，但美國航線運能增加，機位供給明顯回升，北美產品仍具備價格競爭優勢，為搶佔先機，雄獅積極擴展北美市場，聚焦具在地深度的產品設計。

歐洲線隨著阿聯酋航空和土耳其航空增飛，以及阿提哈德航空將於9月7日開航台北直飛阿布達比的航班，歐洲航線整體機位增加，將有助於團體旅行安排；雄獅也靈活調整策略，除了經典旅遊路線外，今年更深入發掘北歐、巴爾幹半島、西班牙朝聖之路及義大利多洛米堤等分眾旅遊路線。

短線部份則迎來暑期旅遊高峰，自今年4月起暑期訂單湧現，日本為人氣首選目的地，近期雄獅夏季線上旅展亦觀察到大阪世博、北海道避暑行程銷售熱絡，而具主題性、稀缺性的運動旅遊，例如富士山登山行程、獨家授權的北海道馬拉松團以及高爾夫球旅遊等，也都呈現增長趨勢。整體而言旅遊需求趨勢明確，市場氣氛穩中透旺，後市仍持審慎樂觀看法。