央行打炒匯！金檢抓2缺失　重申銀行結匯落實3大規範

▲ 防止台幣匯率波動，央行近日進行金檢。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

雖台幣匯率近期趨於穩定，但面對本月（5月）初2個交易日的巨震，中央銀行為避免再見炒匯資金波及匯率穩定性，近期全面進行金檢，今（9）日發新聞稿表示，發現部分外資匯入資金未即時投資股市，另企業或個人無實質資金用途卻進行台幣結售2大缺失，央行強調，為維護外匯市場秩序，希望銀行受理客戶結匯落實三大規範。

央行表示，近日本行進行場外監理，發現部分外資匯入資金未即時運用於投資國內證券，而停泊於台幣活期存款帳戶；此外，赴銀行實地查核，亦發現有企業或個人以國外借款名義匯入資金結售為台幣，惟查並無實際台幣資金用途。

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行強調，為維護外匯市場秩序，籲請銀行受理客戶結匯應善盡輔導之責，確實落實結匯規定：

(一) 外資匯入資金應依所申報之匯款性質，運用於投資國內證券，不宜於買進證券前預先匯入資金，並長期停泊於台幣活期存款帳戶。

(二) 銀行辦理台幣遠期外匯交易，於客戶訂約、展期及交割時，均應查核交易文件與金流之合理性、關聯性及實需性， 以落實遠匯實需原則之審查。

(三) 銀行受理客戶大額新台幣結匯交易，應確認相關證明文件與申報性質相符。

央行重申，銀行受理客戶以國外借款性質辦理結匯，應確實瞭解客戶交易需求，輔導客戶據實申報，落實查核相關交易佐證文件，不宜僅做形式上審查；外幣借款應以外幣保留使用為原則，若有台幣需求，宜有實際台幣用途再進行結匯。