AMD蘇姿丰赴美國會談AI賽局　「北京有很多方式可追上」

▲超微執行長蘇姿丰出席AI聽證會指出，中國有很多種途徑可以達成目標，正迎頭趕上。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社華盛頓8日專電

美國參院今天舉行AI聽證會，科技大頭出席，其中超微執行長蘇姿丰於回應「中國落後美國多少」時指出，中國有很多種途徑可以達成目標，正迎頭趕上。她會後對中央社表示，在延後中國追趕速度方面，台灣扮演重要角色。

北京拚2030年取得AI主導權，以及中國新創公司DeepSeek旗下AI的快速崛起，讓目前仍居科技領先地位的美國大為警覺。聯邦參議院商業、科學和運輸委員會上午舉行「贏得AI競賽」聽證會，蘇姿丰、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、微軟（Microsoft）總裁史密斯（Brad Smith）等出席。

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阿特曼就美中AI差距指出，OpenAI的模型目前居領先地位，但中國在AI領域的進展迅速，美國領先幅度不明。

蘇姿丰則從半導體的角度回應。她指出，目前美國在晶片領域領先，擁有全球最尖端的AI加速器。中國因為無法使用先進科技而受到限制。

「但有一點對我們所有人都非常重要，那就是『完成一件事往往有很多種方式』。擁有最強晶片固然好，但即使沒有最好的晶片，依然可以完成很多事。中國確實正迎頭趕上。」

蘇姿丰並提到美國總統川普將半導體供應鏈移回美國本土的政策，表示這只是起點，仍有許多事情能做，其中最重要的面向在於從頭到尾全面思考整個過程。

她指出，在半導體供應鏈中，從開始到完成有許多步驟，包括先進晶圓製造、封裝、後段製程與系統測試等，這些環節都應該在美國有一定的佈局。

蘇姿丰也提到，美國有許多盟友，這些國家是非常優秀的合作夥伴，也是全球供應鏈韌性的一環，盼這些夥伴關係能持續發展並日益強化。

台灣在美中AI競爭中扮演的角色方面，蘇姿丰會後簡短接受中央社採訪時表示，台灣是美國的重要夥伴，同時也是超微非常重要的合作對象，「因此我們非常重視我們在AI生態系中共同努力的一切」。

中國縮小與美國AI發展差距之際，台灣是否能扮演更大的角色，延後中國追上的速度？蘇姿丰說，「我認為台灣已經扮演非常重要的角色」。

聽證會召開前夕，美國商務部宣布川普政府計劃撤銷拜登對AI晶片出口、15日上路的限制措施。

商務部發言人指出，拜登政府的AI法規過於複雜，將扼殺美國創新，將以一項更簡單的規則取代，「這項規則將激發美國創新力，並確保美國在AI領域的主導地位」。

今天的與會者多樂見政府取消前朝限制措施，蘇姿丰表示，她同意「某些限制有其必要」，因為晶片不只涉及科技，更是國安議題，但「我們需要簡單且易於執行的規則」。

不過，蘇姿丰也提醒「魔鬼藏在細節中」，必須在晶片管制上非常謹慎地取得平衡。從產業的角度來看，責任在於以更宏觀的立場與政府及國會合作，提出最佳建言，以確保未來的政策具有一定的穩定度。