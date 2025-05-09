快訊／台股收盤大漲371.64點　台積電漲31元至949

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（9日）開高走高，加權指數終場大漲371.64點，以20915.04點作收，漲幅1.81％，成交量2935.1億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲147.4點開出，指數開高走高，盤中最高達20915.04點，最低20643.56點，終場收在20915.04點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲31元來到949元，漲幅3.38％；鴻海（2317）上漲1元至147元；聯發科（2454）上漲35元至1325元；廣達（2382）上漲5元來到256.5元；長榮（2603）上漲4元至211元。

今天漲幅前5名個股為穎漢（4562）上漲4.7元，漲幅9.96％；盛達（3027）上漲3.3元，漲幅9.95％；聯鈞（3450）上漲18.5元，漲幅9.95％；弘凱（5244）上漲4.25元，漲幅9.93％；光聖（6442）上漲38.5元，漲幅9.92％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 穎漢（4562） 51.9 ▲4.7 ▲9.96％ 盛達（3027） 36.45 ▲3.3 ▲9.95％ 聯鈞（3450） 204.5 ▲18.5 ▲9.95％ 弘凱（5244） 47.05 ▲4.25 ▲9.93％ 光聖（6442） 426.5 ▲38.5 ▲9.92％

資料來源：證交所