減併班撐住運價、SCFI微漲0.31%　美線月中想再漲750美元待觀察

▲美國線本月中旬每大箱運價預計漲750美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

因應美國關稅政策，貨櫃船公司美國線估計減班約25%，讓本月1日市場運價不但止跌還回升，預計本月15日每大箱還要漲750美元，能否實現有攬貨業認為不太可能，但也有業者認為有機會漲約500美元。今(9)日上海交易所下午三點公布的貨櫃運價指數(SCFI)微跌0.31%，指數來到1345.17點。

大型攬貨公司指出，美國線本周美西線每大箱(40呎櫃)運價2350美元，美東3350美元，運價雖較最初預定的價格少150美元，但已較漲價之前高出約350美元，能夠止跌回升主要靠船公司減併班，5/15-5/30船公司預計想調漲到美西 3100美元，美東4100美元，目前看起來不太可能，下周會比較明朗；但也有攬貨公司表示，如果艙位很滿，漲500美元是有機會的。

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因為有部分美國線船隻移往歐洲線，目前歐洲線每大箱陷在1500-1700美元低檔，本月中也未傳出調漲運價訊息。

SCFI今日上漲4.24點，指數來到1345.17點，微跌0.31%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1161美元，下跌39美元，跌幅3.25%；地中海線每箱2089美元，平盤；美西每大箱2347美元，上漲75美元，漲幅3.20%；美東每大箱3335美元，上漲52美元，漲幅1.58%。

波斯灣線每箱運價1145美元，上漲23美元，漲幅2.05%，南美線(桑托斯)每箱運價1472美元，上漲79美元，漲幅5.67%；東南亞線(新加坡)每箱運價430美元，下跌8美元，跌幅1.83%。