大車隊4月營收2.53億元、年增3% 　「找專家」居家清潔服務增四成

▲55688台灣大車隊為2025世界壯年運動會的專業運輸協力單位。（圖／大車隊提供）

記者張佩芬／台北報導



大車隊(2640)4月份合併營收為2.53億元，較去年同期增3.04 %；累計1月至4月合併營收為10.25億元，年增4.30%。55688集團持續拓展多元生活服務版圖，為消費者媒合提供專業與安心的專家服務。適逢換季收納及冷氣清潔旺季，「找專家」居家清潔服務的預約較去年同期成長四成，冷氣清潔預約則成長近三成，體現了用戶對於「找專家」居家清潔服務的高度信賴。

「即時快遞」服務穩健擴張，服務區域除了基隆、雙北、桃園、新竹與苗栗地區，5月起正式加入台中，逐步完善在地即時配送網絡佈局。

55688集團更以行動支持台灣大型國際盛事，本月17日至30日，世界壯年運動會將於台北盛大舉行，55688台灣大車隊作為協力廠商之一，支援主辦單位交通運輸安排，提供通用計程車與電動貴賓專車服務。

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活動期間，台灣大車隊共派遣20台通用計程車提供為期15天的接駁服務，預計完成1340趟次；另提供6台電動車每日服務貴賓接駁，為期21天，預計完成126趟次。透過本次參與國際賽事接駁任務，台灣大車隊進一步強化多元車隊營運能力與品牌專業形象，亦挹注穩定營收動能。

不穩定的國際局勢對整體經濟的影響，讓許多勞工朋友們都受到了衝擊，55688集團推出「保底收入$55,688」的跑車專案，提供有兼差需求的民眾一個門檻低、彈性高的駕駛合作機會。這次的方案主打三大特色：「輕鬆上手、快速上線、實際收入」，協助參與者快速投入、穩定接單。平台同步提供教育訓練與即時客服支援，幫助新手快速熟悉系統、安心投入平台接單。

該專案免備車上線，新夥伴無須自備車輛； 免負擔保養維修，車輛維護由台灣大車隊負責，減輕新駕駛上路壓力；低投入金額，適合初入行者，門檻友善，利於階段性兼職或轉換期收入補充。

此外，55688集團今年第三度參與全台最大文化盛事─媽祖遶境，擴大投入大甲鎮瀾宮與白沙屯拱天宮行列；四月以「平安，我來吧」為主題，推出百輛「MAZU 媽祖平安守護車」於雙北與台中巡行，遶境期間也設置三座補給站及公益專車為繞境民眾加油。五月初則配合白沙屯遶境活動，推出21台55688粉紅超跑於台北及台中街頭快閃，吸引媒體採訪，搶佔社交媒體版面，展現品牌的文化親和力。