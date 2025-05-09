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國定假日多5天　商總、工商協進會：服務業製造業面臨挑戰

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

立法院今（9）日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，增加5天國定假日，對此，商總表示，對於內需服務業而言，勢必帶來薪資成本增加及排班調整紊亂挑戰；工商協進會也說，依賴排班、趕工訂單或面臨國際競爭的製造業、服務業及眾多中小企業，勢將帶來營運成本增加與生產排程調整挑戰，呼籲相關部會要研擬配套措施。

商總理事長許舒博表示，尊重立法院的職權與決議，也理解國人對於平衡工作與生活之期待，但對於例如餐飲、旅宿、批發零售及物流業等高度依賴排班、假日仍持續運營的服務業者而言，勢必帶來薪資成本增加及排班調整紊亂挑戰。

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許舒博指出，本次增加國定假日天數，意味著企業需要承擔更多的加班費用或人力配置，尤其當前產業界已面臨原物料價格居高、缺工嚴峻，乃至全球政經情勢不明朗等困境，額外的負擔恐雪上加霜。

商總呼籲政府相關部會，增加假日的同時，也能在勞動法規面提出相對應的配套措施，包含工時上限、變形工時等規範能放寬，或給予業者更大的人力運用彈性空間，此外，建請政府考量本國勞工從事意願等面向，逐步放寬服務業移工以緩衝缺工困境，在國人享受假期的同時，也能確保我國中小微企業的生存及總體產業發展動能。

工商協進會表示，本次修法大幅增加國定假日天數，對於國內產業，特別是依賴排班、趕工訂單或面臨國際競爭的製造業、服務業及眾多中小企業，勢將帶來營運成本增加與生產排程調整挑戰。增加的國定假日意味著企業需支付更高的加班費用或調整人力配置，這對企業的成本結構造成壓力，尤其在當前全球經濟情勢不明朗、產業競爭激烈之際，額外的成本負擔恐削弱企業的競爭力及應變彈性。

工商業團體呼籲政府相關部會，在推動此項政策的同時，應積極研議並提供必要的配套措施，協助企業順利因應。例如，提供因應人力成本增加的租稅優惠或補助方案、加強產業轉型輔導、簡化排班與加班規定之解釋與適用，以及協助企業更有效率地管理人力資源等，以降低修法對企業營運的衝擊，維護台灣產業的永續經營與競爭力。

工商業團體將盡力配合政府政策，並持續與政府、勞方溝通，共同尋求平衡員工權益與企業永續發展的方案，確保台灣經濟的穩健前行。我們期盼政府能與產業保持密切對話，共同克服挑戰，讓政策美意能真正落實，同時也兼顧到產業的發展動能。

關鍵字： 假日增加產業挑戰勞動法修訂商總工商協進會

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