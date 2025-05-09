快訊／美股開盤三大指數上漲　台積電ADR漲1.97%

▲美股示意圖。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股三大指數9日開盤走高，道瓊工業指數開盤上漲106.74點，漲幅0.26%，報41475.19點；標普500指數開盤上漲22.05點，漲幅0.39%，來到5686.00點；而以科技股為主的納斯達克綜合指數表現最為亮眼，開盤攀升103.87點，漲幅0.58%，報18032.01點。
截至台灣時間9日晚間9時48分，美股三大指數漲勢略有回落。道瓊工業指數暫報41406.00點，上漲37.55點，漲幅0.09%；標普500指數報5679.31點，升15.37點，漲幅0.27%；納斯達克綜合指數則報18017.43點，漲幅0.50%，上漲89.29點。
此外，部分指標股表現如下：蘋果（AAPL）股價升至198.91美元，漲幅0.72%；微軟（MSFT）小幅上漲至438.63美元，漲幅0.10%；亞馬遜（AMZN）報193.51美元，漲幅0.74%；Meta（META）股價達603.33美元，漲幅0.89%。谷歌（GOOG）和網飛（NFLX）則分別報155.64美元和1,146.22美元，漲幅分別為0.07%及0.16%、台積電ADR報178.68美元，漲幅1.97%。
讀者迴響