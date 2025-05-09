聲明稿／關於日本Panasonic集團對於集團經營改革進展的談話內容

金融股土洋對作！外資撿投信丟 惟2壽險金控同遭棄守

美英兩國達成新貿易協議，昨（8）日美股4大指數全數上漲，台股呈現開高走高格局，終場大漲371.64點或漲幅1.8%，以20915.04點作收，距離2萬1千點近在咫尺，今（9）日今日外資（不含外資自營商）買超227.32億元，除了金控雙雄之外，金融類股回補重點，儘管外資買超金融股，投信卻是站在賣方，呈現土洋法人對作局面，5月以來外資累計買超金額1168.3億元。

台積電4月營收3495億元、月增22.2% 再創歷史單月新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2025 年 4 月營收報告。台積電2025 年 4 月合併營收約為新台幣3495.67億元，較上月增加了 22.2%，較去年同期增加了 48.1%，創下歷史新高紀錄；受此激勵，台積電ADR夜盤飆漲2.8%。

聯發科4月營收487.54 億元 月減12.9%、年增 16%

IC設計大廠聯發科（2454）今日公布4月營收為487.54 億元，月減12.9%，但年增 16.0%；累計今年前4月營收為2020.67億元，較去年同期增加15.1%。

陽明海運4月營收年減16% 同業逆勢成長是因運力增加

陽明海運(2609)4月單月營收為新台幣124.93億元，較3月營收減少7.36億元，減幅為5.56%，較去年同期營收減少新台幣24.51億元，減幅為16.4%。法人分析，4月價量雙減，其他同業營收有成長主要是因都有新造船加入營運，但是陽明沒有。

長榮航4月營收寫同期新高 長榮航太打入空巴供應鏈

長榮航（2618）近日公告4月營收，單月合併營收為184.78億元，年增3.41%，寫同期新高；累計今年前4月合併營收為734.22億元，年增5.21％。

巨大第一季每股賺0.94元 看好Q2、Q3需求回升

自行車大廠巨大集團（9921）今日召開董事會，通過2025年第一季財報，由於代工業務訂單回升，佔比大幅增加，帶動整體營收表現，集團合併營收為新台幣168.5億元，年增4.9%。毛利率17.8%；營業利益4.25億元，衰退21.7%；稅前淨利4.9億元，較去年同期減少40.4%；稅後淨利3.7億元，年減29.3%，每股稅後盈餘為新台幣0.94元。

萬海4月營收年增13% 今年美線長約價較去年提高三到四成

萬海航運(2615)今(9)日公告4月合併營收為新台幣114.38億元，受到4月份天數少一天，呈現月減2.94 %，但年增13.16%；累計全年營收 485.28億元，年增28.63%。公司表示今年美國線長約價較去年提高三到四成，顯示終端市場需求對下半年存在相對正向訊號，地緣政治與幣值問題慎慎應對。

不放棄中國市場 路透：輝達7月推H20降級版 AI晶片

三位知情人士向《路透》透露，由於美國對原版 H20 人工智慧（AI）晶片實施出口限制，輝達（NVIDIA）計劃在未來兩個月內向中國市場推出降級版 H20 人工智慧晶片。

金融股價兩極！永豐、玉山獲利撐腰走揚 壽險金控賣壓重

大型金控即將公佈4月獲利，六大壽險業者之一的台灣人壽率先放榜，4月受到新台幣緩步升值，承受匯兌損失，單月稅後淨損13.22億元，這也拖累金控雙雄股價表現，今（9）日富邦金（2881）、國泰金（2882）同步開低跌幅約1.6%，惟以銀行為主金控表現相對突出，玉山金（2884）、永豐金（2890）漲幅分別逾3%、2%。

誰在賣台積電？大單摜壓股價紅翻黑 揭2大關鍵因素

昨（8）日台積電（2330）尾盤遭到7416張大單狙擊，股價從933元跌至918元，造成大盤指數由紅翻黑，主要調節有自摩根士丹利等7家券商，市場推測，外資調節主因在於美國晶片關稅即將公布，提前出場規避不確定因素，加上新台幣匯價升值告一段落，波動趨於穩定，獲利了結出場。