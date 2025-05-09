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聲明稿／關於日本Panasonic集團對於集團經營改革進展的談話內容

▲▼ 聲明稿／關於日本Panasonic集團對於集團經營改革進展的談話內容 。（圖／台灣松下）

【聲明稿】

圖、文／台灣松下電器集團

有關日本Panasonic集團5月9日對於集團經營改革進展的談話內容，目前對於台灣松下電器集團的銷售、生產、從業人員皆不受影響。

※上述內容為發佈當時的情況。

關鍵字： 聲明稿松下電器經營改革日本Panasonic台灣

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