聲明稿／關於日本Panasonic集團對於集團經營改革進展的談話內容

【聲明稿】
圖、文／台灣松下電器集團
有關日本Panasonic集團5月9日對於集團經營改革進展的談話內容，目前對於台灣松下電器集團的銷售、生產、從業人員皆不受影響。
※上述內容為發佈當時的情況。
【聲明稿】
圖、文／台灣松下電器集團
有關日本Panasonic集團5月9日對於集團經營改革進展的談話內容，目前對於台灣松下電器集團的銷售、生產、從業人員皆不受影響。
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關鍵字： 聲明稿 ﹑ 松下電器 ﹑ 經營改革 ﹑ 日本Panasonic ﹑ 台灣
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美英兩國達成新貿易協議，昨（8）日美股4大指數全數上漲，台股呈現開高走高格局，終場大漲371.64點或漲幅1.8%，以20915.04點作收，距離2萬1千點近在咫尺，今（9）日今日外資（不含外資自營商）買超227.32億元，除了金控雙雄之外，金融類股回補重點，儘管外資買超金融股，投信卻是站在賣方，呈現土洋法人對作局面，5月以來外資累計買超金額1168.3億元。
2025-05-09 17:32
晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2025 年 4 月營收報告。台積電2025 年 4 月合併營收約為新台幣3495.67億元，較上月增加了 22.2%，較去年同期增加了 48.1%，創下歷史新高紀錄；受此激勵，台積電ADR夜盤飆漲2.8%。
2025-05-09 13:47
IC設計大廠聯發科（2454）今日公布4月營收為487.54 億元，月減12.9%，但年增 16.0%；累計今年前4月營收為2020.67億元，較去年同期增加15.1%。
2025-05-09 17:35
陽明海運(2609)4月單月營收為新台幣124.93億元，較3月營收減少7.36億元，減幅為5.56%，較去年同期營收減少新台幣24.51億元，減幅為16.4%。法人分析，4月價量雙減，其他同業營收有成長主要是因都有新造船加入營運，但是陽明沒有。
2025-05-09 17:33
長榮航（2618）近日公告4月營收，單月合併營收為184.78億元，年增3.41%，寫同期新高；累計今年前4月合併營收為734.22億元，年增5.21％。
2025-05-09 17:30
自行車大廠巨大集團（9921）今日召開董事會，通過2025年第一季財報，由於代工業務訂單回升，佔比大幅增加，帶動整體營收表現，集團合併營收為新台幣168.5億元，年增4.9%。毛利率17.8%；營業利益4.25億元，衰退21.7%；稅前淨利4.9億元，較去年同期減少40.4%；稅後淨利3.7億元，年減29.3%，每股稅後盈餘為新台幣0.94元。
2025-05-09 17:23
萬海航運(2615)今(9)日公告4月合併營收為新台幣114.38億元，受到4月份天數少一天，呈現月減2.94 %，但年增13.16%；累計全年營收 485.28億元，年增28.63%。公司表示今年美國線長約價較去年提高三到四成，顯示終端市場需求對下半年存在相對正向訊號，地緣政治與幣值問題慎慎應對。
2025-05-09 17:12
三位知情人士向《路透》透露，由於美國對原版 H20 人工智慧（AI）晶片實施出口限制，輝達（NVIDIA）計劃在未來兩個月內向中國市場推出降級版 H20 人工智慧晶片。
2025-05-09 12:57
大型金控即將公佈4月獲利，六大壽險業者之一的台灣人壽率先放榜，4月受到新台幣緩步升值，承受匯兌損失，單月稅後淨損13.22億元，這也拖累金控雙雄股價表現，今（9）日富邦金（2881）、國泰金（2882）同步開低跌幅約1.6%，惟以銀行為主金控表現相對突出，玉山金（2884）、永豐金（2890）漲幅分別逾3%、2%。
2025-05-09 11:42
昨（8）日台積電（2330）尾盤遭到7416張大單狙擊，股價從933元跌至918元，造成大盤指數由紅翻黑，主要調節有自摩根士丹利等7家券商，市場推測，外資調節主因在於美國晶片關稅即將公布，提前出場規避不確定因素，加上新台幣匯價升值告一段落，波動趨於穩定，獲利了結出場。
2025-05-09 10:25
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