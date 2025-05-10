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員工偷走「1億多元存貨」！害上市公司EPS蒸發0.6元

▲竊賊，偷竊，闖空門，小偷，強盜。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲小偷示意圖。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者鄒鎮宇／綜合報導

天弘化學股份有限公司（7742）揭露，內部人員近期交接盤點時，發現疑似有員工竊取存貨情事，損失金額初步估計約新台幣1億801萬5千元。該公司已迅速展開清查並啟動因應措施，包括強化內部控制制度及尋求司法協助偵辦案情，同時與律師商討後續對涉案人員提出損失求償，以保障股東權益。

天弘化學母公司、康普材料科技股份有限公司（4739），於8日同步發出重訊，表示該事件對114年度第一季母公司合併總資產的影響比例約為1%，並對稅後每股盈餘（EPS）影響約0.6元。

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康普強調，目前子公司天弘化學的出貨運作正常，並已評估不會對集團整體營運及財務造成重大影響。

康普進一步指出，未來將加強集團層級的資產保全措施，包括提升資訊化管理程序及管控機制，以杜絕類似事件再度發生。此外，母公司將持續依規定定期稽核子公司，確保股東權益不受損害。

截至今年4月底，天弘化學合併帳上現金達新台幣4億8709萬元，銀行可動支額度約為新台幣10億4209萬元，顯示該公司具備穩健的財務基礎。儘管案件尚在調查階段，康普及天弘化學均表示對後續處理充滿信心，並已積極採取行動應對。

天弘化學財會處長陸柏儒表示，本案已請司法單位協助偵辦並已與律師討論對疑似涉案人員做後續損失求償，以保障股東權益。

據悉，天弘化學股份有限公司創立於1975年，以自主技術專門投入草酸生產。隨著業務規模持續擴展，進一步生產硝酸銨鈰、氯化亞錫，以及氧化銦錫蝕刻液等化工產品，又於2018年專注生產硫酸鈷溶液、氯化鈷溶液及硫酸鈷結晶等材料。

關鍵字： 財務危機公司內部竊盜天弘化學員工竊取存貨康普材料

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