三菱加速電動化、鴻海拓國際造車版圖　研調看好供應合作互利共生

▲鴻海Model B。（圖／記者張慶輝攝）

記者高兆麟／綜合報導

三菱汽車(Mitsubish Motors)宣布與鴻海子公司鴻華先進科技簽訂電動車供應備忘錄，計畫於2026年銷往澳洲與紐西蘭市場。TrendForce表示，此舉不僅是三菱實現其電動化藍圖的具體行動，也是面對市場快速變化所做的策略性布局。對鴻海而言，其建立的CDMS (contract design and manufacturing service)模式獲得國際級車廠認可至關重要，對未來業務拓展具有指標性意義。

這款電動車將由鴻華先進開發、裕隆生產，掛三菱品牌銷售。TrendForce分析，此合作案突顯目前汽車產業的兩大趨勢：首先，傳統車廠在電動化浪潮與市場不確定性下，正積極尋求外部資源以加速轉型。其次，不同背景的製造服務商皆可能在未來的汽車產業鏈中扮演要角，展現產業競合的多元可能性。

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根據三菱的電動化目標，是推動油電混合車(HEV)、插電式混合動力車(PHEV)及純電動車(BEV)於2030年前成為主要銷售車型，並於2035年達成以純電動車為銷售主力的願景。然而，三菱目前在電動車領域面臨多項挑戰，不僅純電動車款選擇有限，其電動化車輛(BEV、PHEV、HEV)合計銷量占比亦不足10%。要實現其電動化藍圖，還需要加快腳步。

TrendForce指出，三菱與鴻海的合作是互利共生：鴻海能協助三菱快速推出純電動車款，以應對日益競爭的全球電動車市場。藉由供應大洋洲市場而開發右駕車，也有助兩家企業的業務拓展。在三菱的主要銷售市場中，東南亞和日本都是右駕車的需求地區。

透過先前與納智捷的合作，鴻海已累積生產電動車的經驗與產能，此次與三菱聯手，不僅代表鴻海的製造能力獲得國際車廠認可，也證明其CDMS模式具備可複製性。在當前地緣政治影響全局的情況下，鴻海若能實現其全球工廠布局能力，將更有利爭取與其他車廠的合作機會。