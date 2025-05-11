快訊／加油等等！明起汽油大降1.1元　柴油降1.2元

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（12）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降1.1元及1.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.1元、95無鉛汽油每公升27.6元、98無鉛汽油每公升29.6元、超級柴油每公升24.5元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌、新台幣兌美元匯率升值，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調降1.1元及1.2元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，國內汽、柴油實際每公升價格調降1.1元及1.2元。此次調整，同時也是汽、柴油連續2周出現每公升1元以上的降價。

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新台幣在總統賴清德、行政院院長卓榮泰與央行總裁楊金龍輪流喊話，以及央行嚴抓炒匯、加大穩匯力道下，連續4個交易日收貶，9日兌美元匯價以小貶0.5分至30.308元作收，不過全周仍上漲7.56且為連6周上漲，拉高購油底氣。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。