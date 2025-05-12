ETF定期定額榜爆「掉粉潮」　4檔人氣股月減逾萬人

▲台股4月震盪，個股與ETF定期定額皆出現掉粉潮。圖為投資看盤示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到川普關稅上路影響，台股4月上演「大怒神」逾千點以上漲跌，證交所今（12）日公告，4月定期定額投資不論是個股或是ETF皆出現下滑，其中ETF排名前4名元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00898）、富邦台50（006208）皆出現逾萬戶「掉粉潮」，以006208脫粉24964戶最多；而在個股定期定額排名20大名單中，以台積電（2230）定期定額戶數減少2610戶流失最多。

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證交所統計，4月證券商承作定期定額降至151.82億元，較的3月的169.43億元減少10.39％，4月ETF定期定額戶數排名小幅洗牌，除了排名第20名的富邦台灣中小甩出榜外，改由富邦科技（0052）進入第20名，元大台灣高息低波4月小增39戶，其餘都出現減少。

群益台灣精選高息（00919）4月定期定額戶數減少4194戶，復華台灣科技優息月減6259戶、國泰台灣科技龍頭（00881）減3611戶，元大臺灣ESG永續（00850）及元大台灣價值高息（00940）各較3月減少超過2501戶與2328戶。

國泰投信表示，主要是關稅戰期間股市震盪下殺幅度大，且正逢清明連假，可能有投資人暫停扣款，部分投資人轉為單筆加碼投入。依集保統計，4月00878受益人數仍增加逾6萬人，5月上旬仍持續增加，雖然定期定額戶數會出現游離感，實際上投資人仍是持續進場。

而在個股定期定額戶數前20名榜單中，以身為榜首的台積電大減2610戶、交易戶數降至11萬1184戶流失最多，而中華電（2412）是個股20強中唯一一檔定期定額戶數逆勢增多的個股。

另外，台新金（2887）4月定期定額戶數僅流失584戶，較元大金（2885）流失678戶鐵粉損失少，台新金定期定額戶數排名擠進前10。