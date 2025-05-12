台股從谷底反彈！不敗教主猜對了「看好1產業發展」：需求增加

▲台股持續反彈。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普於2025年4月2日宣布對等關稅政策，台股連續暴跌3天，引起許多投資人哀號，一個月過去了，股價也漸漸漲回來了，「不敗教主」陳重銘就指出，猜中股價會回來，不過沒想到台幣會劇烈升值，但他對「半導體」產業很有信心，未來科技業發展，需要的半導體有增無減。

「不敗教主」陳重銘在粉專發文，雖然成功預測股價會從谷底反彈，但台幣劇烈升值他沒預料到的，「把我吃掉了9%的報酬率」。他也提到，看好半導體產業後續發展，「未來科技發展，需要的半導體有增無減，而且根據過去經驗，費半指數大跌後都會贏來一波大反彈，美國科技股有暴漲暴跌的特點，上漲的時候會有驚人的回報」。

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陳重銘日前也PO文，貼出台積電股價上漲的截圖，「台積電持續大漲，之前低點沒有進場的，現在應該都後悔了吧？這是全台最好的公司，如果連台積電也怕怕，還能夠買什麼股票呢？」

4月初台股大跌，陳重銘就安慰投資人，不用想太多，「反正會有人賠得比你慘，這樣想就可以放鬆心情了吧？這一波我一張都沒有賣，蒸發了一台勞斯萊斯，你應該沒有我慘吧？好股票就抱著，不要自己嚇自己！」

陳重銘也透露，在股價低點時有撿便宜加碼買進，「我是有耐心長期持有的，畢竟台灣所有的股災我都經歷過，我的資產也持續在成長。我不怕股災，就怕股災沒有作為。川普ㄧ直變來變去，很難預測，所以你也不一定要撿便宜，保留現金耐心等待也可以。」