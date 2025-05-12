美中關稅重大進展　輝達、台積電ADR盤前嗨漲逾4%

▲紐約證交所。美股示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國與中國同意暫停對等關稅政策激勵，美大型晶片股歡騰，包括輝達（NVIDIA）、台積電ADR盤前漲逾4%，超微（AMD）、博通（Broadcom ）和高通（Qualcomm）股價皆漲逾5%，蘋果（Apple）盤前更一度漲逾6%、亞馬遜（Amazon）盤前一度漲逾8%。

《CNBC》報導，其他半導體供應鏈中的公司也大幅上漲。Marvell 上週因宏觀經濟不確定性而推遲了原定的投資者日，其股價在盤前交易中飆升了7.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了美股以外，先進晶片設備供應商艾司摩爾（ASML）在歐股早盤交易上漲4.5%，台積電客戶之一、車用晶片製造商英飛凌（Infineon）也走揚。

半導體和一些電子產品上個月獲得了美國總統川普關稅豁免，但美國政府亦表示這只是暫時的，這些產品未來仍可能面臨特別關稅，在市場不確定性下相關類股一直承壓。

Apple 在本月的財報中表示，由於其90%的 iPhone 仍在中國製造，預計關稅將使本季度的成本增加9億美元。Amazon 在週一的盤前交易中上漲超過8%。許多 Amazon 的賣家依賴中國商品。

Wedbush Securities 全球科技研究主管 Daniel Ives報告指出，隨著美中顯然在達成更廣泛協議的道路上加速，我們相信市場和科技類股在2025年可能創下新高，因為投資者可能會關注未來幾個月中這些貿易談判的下一步，他以「多頭巨大勝利」形容美國與中國貿易談判有進展。

不過《彭博社》引述摩根史坦利（Morgan Stanley）以「精準看空」聞名的知名策略分析師威爾森（Michael Wilson）最新報告認為，「現在說安全還為時過早」。