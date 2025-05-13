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電信三雄4月財報出爐！中華電信奪冠　受惠關稅iPhone銷量增

記者蘇晟彥／綜合報導

電信三雄（中華電信、台灣大哥大及遠傳電信）4月份財報出爐，中華電信因核心業務與ICT業務雙引擎推動，營收創11年同期新高，EPS0.44而成電信冠軍；台灣大、遠傳則拜關稅影響，手機銷售業務成長，EPS分別為0.34、0.29元，營收也穩健成長。

▼電信三雄4月由中華電信成獲利冠軍，EPS 0.44元。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北股市連續兩天恐慌性崩跌，為了救市穩定股市秩序，國安基金5000億將進場。開盤後權王台積電翻紅上揚，隨後在平盤震盪，大盤跌勢已較前兩天收斂。（圖／記者湯興漢攝）

中華電信4月總營收190.5億　EPS0.44奪電信冠軍
中華電信（2412） 12 日公布114年4月自結合併營收為190.5億元，營業淨利為43.6億元，稅前淨利為44.0億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.1億元，EBITDA為77.2億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。中華電信表示，4月份財務表現受核心業務與ICT業務雙引擎推動，加上銷貨收入挹注，整體合併營收較去年同期成長6.2%，創下近11年同期新高，稅前淨利更大幅成長8.9%，展現強勁獲利動能。

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行動業務方面，隨著5G升速及用戶數增加，行動月租及加值服務營收穩步成長，整體行動服務營收較去年同期增長近2%。此外，受益於子公司銷售業務表現亮眼，本月銷貨收入年增達17%，為整體業績挹注成長動能。寬頻業務則受惠數位轉型趨勢，營收與獲利穩步上揚。4月份寬頻ARPU（每戶平均收入）達802元，表現亮眼，顯示高速寬頻服務的市場接受度持續提升。

累計至2025年4月，中華電信合併營業收入達748.6億元，營業淨利為168.9億元，稅前淨利為171.0億元，歸屬母公司業主淨利為132.0億元，每股盈餘1.70元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標皆超越年度財測高標。

台灣大哥大4月營收153.9億　行動服務、手機月租穩健成長EPS0.34元
台灣大哥大（3045）114年4月份行動服務營收與智慧型手機月租ARPU均持續呈現年增趨勢，加上手機銷售動能挹注，整體電信營收年成長率為7%，同時月租用戶退租率亦保持歷史低點0.6%。獲利方面，電信業務EBITDA穩健成長，且受惠於基站整合效益及營運效率提升，電信業務營業利益延續雙位數年增幅，表現穩健亮眼。

114年4月份自結合併營收153.9億元，營業利益16.3億元，稅後淨利10.4億元，EPS為0.34元。114年自結累計前四個月營收635.6億元，營業利益67.8億元，稅後淨利為47.0億元，EPS達1.55元，較去年同期成長17%。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，電信業務營業利益對於合併營業利益的貢獻占比上升至75%，顯示電信業務仍舊為穩定推動整體獲利成長的重要推手。此外，本公司連續11年榮獲台灣證券交易所公司治理評鑑前5%，為全台僅7家連續11年蟬聯此最高榮譽的企業之一。

遠傳電信4月營收85.68億　受惠關稅iPhone銷量增EPS 0.29元
遠傳電信（4904）12日公佈2025年4月份自結營利概況。除了受益於遠亞合併綜效、用戶持續升級5G，消費者預期關稅牽動漲價心理也帶動了iPhone商品銷售，2025年4月份合併總營收與合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）分別為85.68億元與31.04億元，年成長率分別為5.6%與6.2%，延續成長動能。4月份稅後淨利達10.58億元，年成長率10.9%，連續3個月達雙位數成長，每股盈餘（EPS）為新台幣0.29元。

累計至今年4月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為2.2%、6.5%與10.4%，達到新台幣346.10億元、125.80億元和42.99億元；每股盈餘(EPS)為新台幣1.19元，維持穩健成長。

遠傳4月份月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）年成長率達2.1%、月租型用戶5G滲透率達44.5%，持續領先同業，帶動整體行動服務營收年增2.1%，站上51.13億，達成自2021年3月以來連續50個月正成長的里程碑。

關鍵字： 中華電信遠傳電信台灣大哥大

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