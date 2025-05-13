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快訊／美中關稅有進展！台積電漲33元至990　台股大漲近500點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（13日）以21474.02點開出，指數大漲344.48點，漲幅1.63％。隨後指數漲幅擴大，開盤不到3分鐘漲近500點站上21600點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲33元來到990元，漲幅3.45％；鴻海（2317）上漲6.5元至159.5元；聯發科（2454）上漲35元至1350元；廣達（2382）上漲7.5元來到266元；長榮（2603）上漲19.5元至237元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲1160.72點或2.81％，收在42410.1點；標準普爾500指數上漲184.28點或3.26％，收5844.19點；那斯達克指數上漲779.42點或4.35％，收在18708.34點；費城半導體指數上漲314.43點或7.04％，收4780.93點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 42410.1 ▲1160.72 ▲2.81%
S&P500 5844.19 ▲184.28 ▲3.26%
NASDAQ 18708.34 ▲779.42 ▲4.35%
費城半導體指數 4780.93 ▲314.43 ▲7.04%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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