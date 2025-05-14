國人夯旅遊！星展銀行加碼超殺機票訂房優惠　月月刷卡追星最高回饋NT$9,000

▲於5/1~8/31活動期間內，不論是即將到來的端午連假，或是暑假出國旅遊、聚餐旺季，抑或是面對繳稅壓力，都能讓持卡人刷得精明。（圖／資料照，下同）

財經中心／台北報導

迎接5月，星展銀行祭出新一波超有感的信用卡活動，於5/1~8/31活動期間內，不論是即將到來的端午連假，或是暑假出國旅遊、聚餐旺季，抑或是面對繳稅壓力，都能讓持卡人刷得精明，其中買機票一口價只要NT$999，還有「摘星計畫」完成億萬星空任務最高賺NT$9,000刷卡金！想享多重刷卡好康，抓緊時間趁早辦一張星展信用卡。

Trip.com買香港、上海機票一口價NT$999

不怕出國費用貴鬆鬆！星展銀行與Trip.com合作，星展卡友可於8/31前每月的最後一週週五再搶NT$999的超值機票，活動期間內於5/30、6/27、7/25與8/29中午12點準時開搶，共計4個場次。用戶必須透過 Trip.com 繁體中文台灣站的 App，選擇指定航線並點選附有「一口價」優惠標籤之價格，並以新台幣付款才能享受優惠。

此外，星展銀行提前搶攻暑假商機，5/1~8/31每週五透過Trip.com預訂機票和飯店最高享15%折扣，單筆最高折抵NT$ 1,000；另星展也推出一系列訂房平台回饋，讓持卡人住更好更享受！於Agoda、Booking.com、Trip.com、Airbnb、Expedia、Hotels.com 星展銀行專屬網站刷星展信用卡，除了享有線上訂房優惠，6/30前完成活動登錄，還可享限時優惠：單筆消費加碼享6%刷卡金，回饋上限NT$600。活動限量，立即拿出星展信用卡刷下去！

▲持星展eco永續卡刷國外消費另享最高5%現金回饋。

星展銀行針對國人熱門旅遊目的地，包括日本東京迪士尼、BicCamera、松本清、韓國樂天免稅店、現代百貨等國人最愛的日韓人氣商家，還有歐美、星、泰等地區，海外滿額最高享10%現金回饋，國外消費刷星展eco永續卡另享最高5%現金回饋。

「摘星計畫」億萬星空任務 刷星展卡回饋上看NT$9,000刷卡金

星展銀行「摘星計畫」的億萬星空任務不只是消費回饋，更像是一場月月挑戰的摘星任務，消費越多、星星越多，獎勵也跟著增加。5/1~8/31每月蒐集3顆星並分別完成登錄，每月最高回饋NT$ 2,000，4個月最高可賺NT$8,000；此外，抓住暑假出國機會，星展再推出加碼流星任務，在活動期間的4個月內，累積海外一般消費達NT$2萬，再賺NT$1,000刷卡金，也就是說，活動期間累積回饋上看NT$9,000刷卡金！

在星展「摘星計畫」的每月追星任務中，包含完成一般消費滿NT$250達5筆、任一週末一般消費NT$3,000達1筆，或累積一般消費滿NT$20,000；而每月蒐集上述任1顆星即享刷卡金NT$50，任2顆星享刷卡金NT$350，蒐集滿3顆星可享刷卡金NT$2,000。例如客戶5月份刷卡滿NT$20,000 且均符合上述3顆星並完成活動登錄，最高有機會可獲得NT$2,000回饋，相當於10%超高回饋。活動回饋名額限量且每月重新計算，月月都可爭取高回饋！

更棒的是，活動期間內，持星展信用卡任刷一筆一般消費，完成登錄就抽「紐西蘭億萬星空雙人追星之旅」，一組市價約NT$40萬，共計3組。想要在全球最大暗黑星空保護區，體驗億萬星空的震撼和迷人魅力，立即拿出星展信用卡，刷越多，抽獎機會越多！（上述活動限量且均須登錄。）

綜所稅刷星展卡 享最高12期分期0%利率及最高0.68%刷卡金回饋

針對5~6月份的繳稅季，星展提出絕佳綜所稅方案，讓客戶輕鬆理財。星展銀行提供最高12期分期0%利率方案，於5/1~7/3不限卡別刷卡繳納單筆稅額滿NT$50萬以上且未達100萬可享6期分期0%利率，滿NT$100萬以上則可享12期分期0%利率。針對星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶，更能優享刷卡繳稅加碼回饋方案，星展豐盛理財客戶單筆稅額滿NT$50萬以上，完成登錄最高享0.38%刷卡金回饋，星展豐盛私人客戶單筆稅額滿NT$300萬以上，完成登錄最高享0.68%刷卡金回饋。

尚未擁有星展信用卡的新戶，心動了嗎？即日起至6/30前透過線上新申辦星展eco永續卡且核卡成功，並於核卡日後30天內完成指定任務，首刷滿NT$1,000即可享DINOTAENG官方授權行李箱 2.0。

立即了解活動內容：https://go.dbs.com/42VIweQ

還沒有星展卡嗎？立即申辦享優惠：https://go.dbs.com/3YxyyOr

謹慎理財 信用至上

循環信用利率區間：5.99%~14.99%；循環信用利率基準日：民國113年6月28日；預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%+NT$100；其他費用請上星展網站 https://www.dbs.com.tw查詢詳情

