ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

專家提醒美中關稅還沒擺脫困境　30%高關不會讓貨量大幅增加

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲專家提醒30%仍是高關稅，貨量不會大幅增加與回到從前。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國將中國商品關稅降到30%，今日亞洲航運股股價都上揚，但是挪威海運市場平台Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)警告，目前美國在對等關稅部分僅是90天暫緩，不保證未來的談判會朝正確方向發展；桑德美國洛杉磯港高階則指出，30%仍是高關稅，貨量不會大幅增加與回到從前。這些觀點我國海運界高階在昨日的發言都曾提及。

桑德分析，自美國總統1月第二次上任以來，不確定性一直是川普政府的標誌，不能保證未來90天內與中國的談判會朝著正確的方向發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在同意將進口稅下調115%，將對美國商品的關稅下調至30%，將美國出口關稅下調至10%，中美談判代表、美國貿易部長斯科特·貝森特和中國副總理何立峰也從5月14日起對協議實行了90天的限期，引起了人們對在期末重新徵收全面、不可持續的關稅的擔憂。

桑德指出：「外交在背景中悄悄發揮了魔力，而叢林中的大猩猩仍然在娛樂人群中。」「如果我們在過去100天裡學到了一件事，那就是事情可能會發生巨大變化。」

Sand認為，不確定性是川普政府計劃的組成部分，兩國正在進行的談判意味著，如果談判不朝著正確的方向發展，將看到事情回到原先的位置。

Sand說：「我們還沒有走出困境，只要川普在眾議院，我們就不會走出困境。」他強調，不確定性是美國談判態勢的一個基本要素。

荷蘭Dynamar的分析師Darron Wadey試圖將談判和最新交易放在背景中，更強調討論背後的心理學。他分析「你正在與世界上兩個經濟、貿易和軍事超級大國打交道，一個地位有些成熟，另一個正在迅速崛起。 在這樣的動態下，特別是在世界注視著的時候，在不出現最壞的情況的情況下，可能很難做出讓步。 因此，在這方面，達成任何協議都很難。」

Sand指出，在30%時，「中國對美國的進口關稅仍然很高，雖然我們將開始看到一些出市場價格的商品回報，但隨著數量的增加，數量不會大幅增加。」Wadey認為，任何數量增長都會「進入」至少四周的遲滯現象。

華爾街日報、路透社、CNBC等外電報導，洛杉磯港執行董事塞羅卡(Gene Seroka)則指出，關稅調降至30%，港口處理的貨物量也不太可能突然飆高。

Seroka表示，雖然健康照護等必需品供應商、玩具等節慶商品經銷商，可能會趁此機會囤積庫存，但冰箱、戶外家具組等一般用品，不會因為關稅從145%降至30%而大量湧進市場。

他指出，關稅降至30%，確實可能促使部分託運主趕緊將滯留在中國的貨品搶運至美國，但「貨運量不太可能回到過去幾週、數月期間的水平。」「原因很簡單，你不會在30%的高關稅下大舉提前備貨。」

桑德則預估企業趕在90天緩衝期搶運貨物，可能在短期內導致中國至美國西岸的航運費率跳升20%，因為重新部署到其他貿易線的船隻，回到中美線需要時間。

Xeneta統計顯示，1月1日起，中國至美國西岸及美國東岸的航運現貨費率至今已大跌56%、48%。

而以上國際海運專家與洛杉磯港高層談話，我國業界在昨日接受ETtoday訪問都有提及，其中台驊物流董事長顏益財指出，在加拿大、墨西哥與美國的保稅倉庫都還有中國可存放6個月的保稅貨，業界會趁著關稅降低完稅出貨；另因中美貿易衝突已有多年，美國原是中國最大出口國，但去年中國出口貨當中，銷往美國的貨量僅佔總出口量11.1%，低於東南亞的15.1%、歐洲的12.9%，今年估計已低於10%；另30%的關稅讓中國部分商品還是很難爭取訂單，因此估計會有補貨行情，但不一定從中國補，也不至於爆量，運價則是走緩漲趨勢。

關鍵字： 專家美中關稅沒擺脫困境30%高關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

張惠妹忍淚唱〈身後〉哀悼大S：我很想妳

推薦閱讀

三星、SK海力士漲聲響起！南亞科飆漲停　華邦電爆20萬張大量

三星、SK海力士漲聲響起！南亞科飆漲停　華邦電爆20萬張大量

三星電子、SK海力士等記憶體大廠紛傳出啟動調漲DRAM價格，帶動記憶體族群今價量續揚，南亞科（2408）漲停，站上40元大關，華邦電（2344）爆逾20萬張穩居成交王。

2025-05-13 13:35
美中關稅緩和3檔老AI股回神　廣達挾董娘加碼優勢衝最多

美中關稅緩和3檔老AI股回神　廣達挾董娘加碼優勢衝最多

美中關稅談判出現重大進展，受到美國總統川普關稅政策壓抑的「老AI股」今（13）日股價回神，廣達（2382）、緯創（3231）與鴻海（2317）早盤紅光滿面，其中廣達又挾董娘何莎4月加碼6629張的優勢，波段漲幅超過5成以上，何莎手中廣達持股總市值超過124億元。

2025-05-13 10:54
00922調降經保費今生效　保管費降為0.03％

00922調降經保費今生效　保管費降為0.03％

14萬股東注意了，新一代市值型ETF「國泰台灣領袖50（00922）調降經保費於今（13）日正式生效，保管費從0.035%降到0.03%，讓投資人可以用更低的經保費來追逐台股成長契機，未來隨著ETF規模擴大，經理費也會越降越低。

2025-05-13 10:42
美中不卡關航海王歡呼！陽明與萬海亮燈　長榮漲半根

美中不卡關航海王歡呼！陽明與萬海亮燈　長榮漲半根

美中關稅談判出現重大進展，市場預期貨運需求重新噴出，航海王族群今（13）日股價搶搶滾，陽明（2609）、萬海（2615）開盤飆上漲停，長榮（2603）漲逾半根。

2025-05-13 09:55
專家提醒美中關稅還沒擺脫困境　30%高關不會讓貨量大幅增加

專家提醒美中關稅還沒擺脫困境　30%高關不會讓貨量大幅增加

美國將中國商品關稅降到30%，今日亞洲航運股股價都上揚，但是挪威海運市場平台Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)警告，目前美國在對等關稅部分僅是90天暫緩，不保證未來的談判會朝正確方向發展；桑德美國洛杉磯港高階則指出，30%仍是高關稅，貨量不會大幅增加與回到從前。這些觀點我國海運界高階在昨日的發言都曾提及。

2025-05-13 14:23
快訊／台股收盤大漲200.6點　台積電漲12元至969

快訊／台股收盤大漲200.6點　台積電漲12元至969

台股今（13日）開高走高，加權指數終場大漲200.6點，以21330.14點作收，漲幅0.95％，成交量3905.07億元。

2025-05-13 13:34
台彩端午加碼4億元　大樂透100組百萬獎5／20起跑

台彩端午加碼4億元　大樂透100組百萬獎5／20起跑

台彩總經理謝志宏今（13）日宣布端午加碼規劃，由3款電腦彩券擔綱搶市，加碼總獎金達4億元，其中「大樂透」5月20日起加開「100組100萬元」，加碼期間提供億元頭獎和百萬加碼獎雙重中獎機會。

2025-05-13 12:58
COMPUTEX 2025「ESG GO！」系列活動　共創永續未來

COMPUTEX 2025「ESG GO！」系列活動　共創永續未來

COMPUTEX 2025將於 5月20日至5月23日在台北南港展覽館1、2館盛大開展，1400家廠商參展、使用約4800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，全方位呈現全球科技產業的創新能量。

2025-05-13 12:21
關稅戰仍存在不確定性！透過多重資產基金　應對市場波動

關稅戰仍存在不確定性！透過多重資產基金　應對市場波動

4月全球股、債市同步震盪反映了市場分析師對關稅衝擊通膨的各情境臆測，且即便對等關稅並未走向極端，其衝擊也將使美國年底通膨達4%水準，使聯準會貨幣政策將受制於通膨升溫而難以明快降息，由於台灣擁有完整半導體供應鏈，為全球科技產業的重要支柱；美國則擁有全球最大經濟體規模與創新產業聚落，兩大市場在全球資本市場中具備舉足輕重的地位。富邦投信建議投資人可透過多重資產基金布局，聚焦台美雙星，掌握關鍵成長動能。

2025-05-13 12:07
出口產業面臨雙重壓力　輸出入公會聯誼會籲穩定電價、保障產業根留台灣

出口產業面臨雙重壓力　輸出入公會聯誼會籲穩定電價、保障產業根留台灣

新台幣在2025年持續升值，加上美國擬議中調高的關稅，台灣出口導向產業正面臨雙重衝擊。中華民國輸出入業同業公會聯誼會指出，近期接獲許多出口業者反映，匯率升值與關稅變動加重出口壓力，經營面臨困境，當前正是政府全力穩定經營環境的關鍵時刻，只有穩定電價，才能守住產業競爭力，讓企業持續深耕台灣、布局全球。

2025-05-13 12:00

讀者迴響

熱門新聞

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

台股從谷底反彈！不敗教主猜中了「看好1產業發展」

回應「私生子」爭議　王文洋3聲明「不認同媒體爆料影響法院審理」

「世界的龜山」走入歷史！　夏普2廠賣給鴻海

快訊／美中關稅戰停火　道指開盤飆漲千點

年薪55萬要「繳5000元的稅」她愣：合理嗎？

六大壽險4月最苦出爐！　南山人壽慘虧逾90億

梅雨餵飽！全台9水庫蓄水率破9成　3座先滿庫

三上悠亞的幣暴跌被疑割韭菜　本人回應了

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366