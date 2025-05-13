專家提醒美中關稅還沒擺脫困境　30%高關不會讓貨量大幅增加

▲專家提醒30%仍是高關稅，貨量不會大幅增加與回到從前。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國將中國商品關稅降到30%，今日亞洲航運股股價都上揚，但是挪威海運市場平台Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)警告，目前美國在對等關稅部分僅是90天暫緩，不保證未來的談判會朝正確方向發展；桑德美國洛杉磯港高階則指出，30%仍是高關稅，貨量不會大幅增加與回到從前。這些觀點我國海運界高階在昨日的發言都曾提及。

桑德分析，自美國總統1月第二次上任以來，不確定性一直是川普政府的標誌，不能保證未來90天內與中國的談判會朝著正確的方向發展。

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在同意將進口稅下調115%，將對美國商品的關稅下調至30%，將美國出口關稅下調至10%，中美談判代表、美國貿易部長斯科特·貝森特和中國副總理何立峰也從5月14日起對協議實行了90天的限期，引起了人們對在期末重新徵收全面、不可持續的關稅的擔憂。

桑德指出：「外交在背景中悄悄發揮了魔力，而叢林中的大猩猩仍然在娛樂人群中。」「如果我們在過去100天裡學到了一件事，那就是事情可能會發生巨大變化。」

Sand認為，不確定性是川普政府計劃的組成部分，兩國正在進行的談判意味著，如果談判不朝著正確的方向發展，將看到事情回到原先的位置。

Sand說：「我們還沒有走出困境，只要川普在眾議院，我們就不會走出困境。」他強調，不確定性是美國談判態勢的一個基本要素。

荷蘭Dynamar的分析師Darron Wadey試圖將談判和最新交易放在背景中，更強調討論背後的心理學。他分析「你正在與世界上兩個經濟、貿易和軍事超級大國打交道，一個地位有些成熟，另一個正在迅速崛起。 在這樣的動態下，特別是在世界注視著的時候，在不出現最壞的情況的情況下，可能很難做出讓步。 因此，在這方面，達成任何協議都很難。」

Sand指出，在30%時，「中國對美國的進口關稅仍然很高，雖然我們將開始看到一些出市場價格的商品回報，但隨著數量的增加，數量不會大幅增加。」Wadey認為，任何數量增長都會「進入」至少四周的遲滯現象。

華爾街日報、路透社、CNBC等外電報導，洛杉磯港執行董事塞羅卡(Gene Seroka)則指出，關稅調降至30%，港口處理的貨物量也不太可能突然飆高。

Seroka表示，雖然健康照護等必需品供應商、玩具等節慶商品經銷商，可能會趁此機會囤積庫存，但冰箱、戶外家具組等一般用品，不會因為關稅從145%降至30%而大量湧進市場。

他指出，關稅降至30%，確實可能促使部分託運主趕緊將滯留在中國的貨品搶運至美國，但「貨運量不太可能回到過去幾週、數月期間的水平。」「原因很簡單，你不會在30%的高關稅下大舉提前備貨。」

桑德則預估企業趕在90天緩衝期搶運貨物，可能在短期內導致中國至美國西岸的航運費率跳升20%，因為重新部署到其他貿易線的船隻，回到中美線需要時間。

Xeneta統計顯示，1月1日起，中國至美國西岸及美國東岸的航運現貨費率至今已大跌56%、48%。

而以上國際海運專家與洛杉磯港高層談話，我國業界在昨日接受ETtoday訪問都有提及，其中台驊物流董事長顏益財指出，在加拿大、墨西哥與美國的保稅倉庫都還有中國可存放6個月的保稅貨，業界會趁著關稅降低完稅出貨；另因中美貿易衝突已有多年，美國原是中國最大出口國，但去年中國出口貨當中，銷往美國的貨量僅佔總出口量11.1%，低於東南亞的15.1%、歐洲的12.9%，今年估計已低於10%；另30%的關稅讓中國部分商品還是很難爭取訂單，因此估計會有補貨行情，但不一定從中國補，也不至於爆量，運價則是走緩漲趨勢。