日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

日月光投控將於6月25日舉行股東會，並針對董事席次進行補選。原自然人董事張能傑逝世後空出的席位，由日月光投控5月12日公告提名張虔生長女張淡堯為候選人。張淡堯（Danielle Chang）在美國事業有成，還曾獲艾美獎提名。

根據中央社報導，日月光控股張能傑原自然人董事張能傑逝世，日月光投控於今年2月宣布由張淡堯接替其在日月光半導體、台灣福雷電子、環電及環旭電子等法人董事職務，並進一步提名她擔任投控董事候選人。

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張淡堯擁有美國哥倫比亞大學文學碩士學位，其職涯橫跨時尚設計、金融、文藝傳媒等多個領域。她是LUCKYRICE, LLC的創辦人及執行長，並以知名電視節目《Lucky Chow》的主持人和製作人身分活躍於美國媒體界。該節目長期在美國公共廣播電視公司PBS頻道播出，曾獲艾美獎提名。第7季節目於今年5月開播，聚焦台灣美食與文化，包括夜市、寺廟、米其林餐廳及原住民社區等，展現台灣飲食文化的多樣性與融合精神。

此外，張虔生家族的另一位成員——次女張淡寧，目前擔任日月光文教基金會及日月光環保永續基金會董事，並代表家族控股公司鼎固-KY擔任法人董事。她的夫婿唐瑞文則是日月光投控法人代表董事，同時擔任日月光半導體副董事長及副執行長，自2023年9月起兼任投控採購長。唐瑞文被視為日月光未來接班團隊的重要成員之一。