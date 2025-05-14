月薪8萬、年終6個月「1原因想離職」！網見超爽福利：我先卡位

▲原PO認為通勤時間太長。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人追求「錢多、事少、離家近」的夢幻工作，但現實總是骨感，一名網友表示，目前年資6年，月收入穩定8萬，年終6個月，甚至每年還會補助10萬元的旅遊基金，但每天上班通勤時間長達3小時，很猶豫要不要換工作。對此，網友勸他別換，「在附近租房就好」。

一名網友在Dcard發文，「因為通勤距離換工作嗎？」目前已在現職工作6年，月薪8萬元，並享有多項福利，包括每年3%至5%的薪資調整、三節獎金1萬元、年終獎金約6個月、22天特休、每年約10萬元的旅遊補助等；工作內容也很輕鬆，每天僅需花1小時就可以做完，其他時間都在追劇、看漫畫。

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原PO還提到，每年還會有兩到三次出差，出國參加會議，所有食宿及機票費用都由廠商負擔，且能額外領出差津貼。不過，這份工作最大的缺點就是通勤時間過長，每天來回需約3個小時，早上6點半就得出門，「到底該不該換通勤時間半個小時左右的工作？」

貼文曝光，網友紛紛羨煞，勸他在附近租房就好，「光是每天做1小時，就已經是好工作了，怎麼沒考慮在公司附近置產」、「租屋不就好了，那麼爽的工作你不做，你要每天累得要死才開心嗎？」對此，原PO也回覆「目前住家裡，而且老婆公司也在附近，所以沒有考慮搬出去」。

有過來人留言，「工作性質跟我很像，我每天也通勤2-3小時，我這樣維持快10年了，沒有找到比現在好的當然就繼續下去等待機會囉」、「跟我一樣差不多，我掙扎兩年選擇不要換」、「不換，我朋友天天搭高鐵台北台中上班」。

其他網友則表示，「你趕快離職，我要去應徵了」、「爛死了趕快換，公司名地址給我，我去幫你罵他們」、「通勤3小時當作上班時間去算，也只工作4小時，很輕鬆了」、「通常我不接受超過30分的通勤時間，但是公司這個條件我可以啊，羨慕」、「你看起來只是來炫耀你的工作很爽，而且你樂在其中，看不出你有哪裡不滿意」。