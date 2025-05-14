Intel先進製程警訊　財務長坦言「接單不顯著」

▲美國晶片大廠英特爾（Intel）先進製程晶片接單不順。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）先進製程領先地位更明確！競爭對手英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）首度公開承認，先進製程晶片即將推出的製程技術的外部客戶數量仍不多，預計生產的處理器數量「並不顯著」。

《路透社》報導，辛斯納當地時間周二在美國波士頓參與摩根大通 (J.P. Morgan) 全球科技、媒體與通訊會議活動時指出，新製程接單、產量不明顯。

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報導指出，總部位於加州聖塔克拉拉的 Intel 正努力成為晶片的代工製造商，但在其 18A 和最新的 14A 晶片製造技術方面進展困難。

上個月Intel才公開表示，有幾位客戶計劃為即將到來的製程建造測試晶片。外媒隨後將測試者指向台積電客戶、人工智慧 (AI) 晶片領導者輝達（NVIDIA）和客製化晶片製造商博通（Broadcom)。

「我們獲得測試晶片，然後一些客戶退出測試晶片」辛斯納指出，「目前承諾的產量確實不顯著。」

辛斯納指出，Intel代工製造部門 (foundry) 預計在 2027 年某個時間點達到損益兩平，並需要外部客戶創造低至中單位數十億美元的收入才能實現。

代工部門在 3 月季度報告了 47 億美元的銷售額，比去年同期增長 7%。然而，為公司自身產品部門製造的晶片占了這些銷售額的大部分。

辛斯納指出，Intel執行長陳立武尚未考慮拆分代工與晶片設計部門，但他已簡化組織結構，並已通過剝離非核心資產 (例如部分 Altera 股權) 來精簡業務。